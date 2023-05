La Formula 1 dona un milione di euro per l'Emilia Romagna

La F1 ha vissuto da vicino il dramma dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna questa settimana, con la cancellazione del gran premio di Imola in programma nel fine settimana. I gesti di solidarietà provenienti dal Circus si continuano a moltiplicare con il passare, con iniziative lodevoli.

LA F1 COME LA FERRARI Dopo le immagini di Yuki Tsunoda impegnato in prima persona a ripulire le strade di Faenza e la decisione della Ferrari di donare un milione di euro alle popolazioni colpite dall'alluvione, oggi pomeriggio è arrivata l'analoga decisione da parte della F1 di donare a sua volta un milione di euro all'Agenzia per la Sicurezza del Territorio e alla Protezione Civile dell'Emilia Romagna, a sostegno delle comunità locali.

VEDI ANCHE

LA COMMOZIONE DI DOMENICALI La comunicazione della donazione è stata accompagnata dalle parole del CEO della F1, Stefano Domenicali. L'ex team principal della Ferrari è molto colpito da questa tragedia, costata finora la vita a 14 persone, in quanto originario proprio dell'Emilia Romagna: ''Sono nato e cresciuto nelle meravigliose terre dell'Emilia Romagna, un luogo che sta vivendo alcuni dei momenti più tristi della sua storia. La situazione che devono affrontare le comunità della regione è terribile, ma so che la resilienza e la passione delle persone della regione, come tante in tutta Italia, prevarranno durante questa crisi. Dobbiamo fare tutto il possibile per sostenerli in questo momento difficile ed è per questo che stiamo donando per aiutare a sostenere i soccorsi sul campo. I miei pensieri, a nome dell'intera comunità della F1, vanno a tutte le persone colpite e vogliamo ringraziare i servizi di emergenza per il loro incredibile lavoro''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 19/05/2023