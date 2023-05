Yuki Tsunoda tra gli angeli del fango in Emilia Romagna

La terribile alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna ha avuto ripercussioni anche sulla F1, con l'annullamento del gran premio in programma a Imola nel fine settimana. Il Circus non è rimasto indifferente alla tragedia, con alcuni gesti di solidarietà davvero ammirevoli. Tra i team i primi a muoversi sono stati ovviamente AlphaTauri e Ferrari, scuderie che hanno la propria sede nella regione italiana, mentre tra i piloti ha suscitato grande ammirazione quanto fatto da Yuki Tsunoda.

IN PRIMA LINEA Il pilota giapponese dell'AlphaTauri è rimasto molto colpito da quanto accaduto a un territorio che conosce bene, in quanto residente a Faenza dal 2021. E proprio in questa città Tsunoda è stato visto mischiarsi ai tanti ''angeli del fango'' che si sono prodigati per liberare le strade della città, i negozi e le case dal fango e dai detriti portati dall'alluvione. Diverse foto lo ritraggono all'opera con la pala e stanno avendo grande riscontro sui social network, dove il pilota è stato lodato per la sua disponibilità.

VEDI ANCHE

After a horrible night the town is heavily impacted: dust, mud, and the smell of gasoline everywhere. Currently people are struggling to find food and especially places to stay,after many have been evacuated from their own homes. Please, anything you can do to help is appreciated pic.twitter.com/NQw72LeCLy