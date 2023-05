Alluvione Emilia-Romagna, la disavventura di Nyck De Vries: "salvato" da un meccanico McLaren

Alle numerose testimonianze della popolazione colpita dall’alluvione dell’Emilia-Romagna e delle Marche, si aggiunge quella del pilota di Formula 1 Nyck De Vries. Il debuttante olandese, che corre per la Scuderia AlphaTauri – team con sede a Faenza che ha rilanciato sui social la raccolta fondi organizzata dal Comune – ha infatti raccontato su Instagram la disavventura vissuta tra la notte di martedì, quando è stato “salvato” da un meccanico della McLaren, e il pomeriggio di mercoledì in cui ha cercato di tornare a casa.

F1 GP Imola 2023: la macchina di De Vries bloccata da una frana | Foto: Instagram @nyckdevries

LA DISAVVENTURA “Martedì sera, intorno alle 23.30 – si legge sul profilo del 28enne campione del mondo Formula E 2021 – stavo andando verso Faenza, dove mercoledì avrei dovuto presenziare a un evento marketing nella sede dell’AlphaTauri. La pioggia era molto forte e Faenza era già allagata, quindi non potevo raggiungere il mio hotel. Anche tornare indietro in autostrada non era possibile e dunque sono rimasto bloccato in un piccolo villaggio con un solo albergo senza camere disponibili. Per fortuna anche la McLaren si trovava lì e Frazer, il meccanico addetto al carrello anteriore, è stato così carino da cedermi la sua stanza”.

F1 GP Imola 2023: la hall dell'albergo di De Vries al mattino di mercoledì | Foto: Instagram @nyckdevries

IL RITORNO A CASA “La mattina successiva – prosegue De Vries – la reception dell’albergo è diventata un rifugio d’emergenza per le persone costrette a scappare dalle proprie case durante la notte. Dopo l’annuncio della F1 ho visto come unica opzione per tornare a casa quella di guidare passando da Firenze. Dopo un viaggio avventuroso tra le montagne, sono finalmente riuscito a rientrare a casa grazie all’aiuto delle persone del luogo e delle autorità dei diversi paesini. Ringrazio ogni singola persona che è stata così gentile da aiutarmi, mi ha scaldato il cuore vedere tante persone prendersi cura degli altri in questo modo. Il mio pensiero va adesso a tutti coloro che sono ancora colpiti da questa tragedia, tornerò presto a Faenza per incontrare i membri della mia squadra e le persone del luogo. Forza!”.

