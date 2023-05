Imola: la scelta di cancellare il GP convince tutti, AlphaTauri promuove raccolta fondi

La decisione di cancellare il Gran Premio dell’Emilia-Romagna, originariamente in programma in questo weekend a Imola, ha riscontrato approvazione unanime da parte di tutti i soggetti coinvolti. Terminate le fasi di pioggia più intensa, anche nei prossimi giorni in regione permane lo stato di allerta rossa legata più che altro alla portata dei numerosi fiumi e torrenti della zona, che sono già in parte esondati nelle scorse ore. Insomma, al netto del fatto che l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari avrebbe potuto ospitare una gara di F1, si è saggiamente scelto di non sovraccaricare l’area con l’arrivo di decine di migliaia tra tifosi e curiosi permettendo così alle forze dell’ordine di dedicarsi completamente alla delicata fase dei soccorsi.

L'esondazione del fiume Santerno a Imola | Foto: www.comune.imola.bo.it

LA RACCOLTA FONDI Sarà dunque non un weekend di passione ed emozioni in pista, ma di triste conta dei danni causati da un evento meteorologico di portata straordinaria, seppur reso meno eccezionale dall’emergenza climatica in atto. E anche se non accenderà i motori, la Formula 1 non resterà a guardare: anzi, sta facendo il giro del web la raccolta fondi promossa dal comune di Faenza e rilanciata innanzitutto dalla Scuderia AlphaTauri, team di proprietà Red Bull ma con sede proprio a Faenza, che domenica avrebbe dovuto disputare la propria gara di casa. La squadra italiana ha infatti mobilitato il mondo del motorsport, lanciando sui social i dettagli per le donazioni a una delle città più colpite dall’alluvione, che era tra l’altro già finita sott’acqua la scorsa settimana per l’esondazione del fiume Lamone. E subito a ruota è arrivata la condivisione anche da parte dei piloti e delle altre squadre impegnate nel Mondiale.

unfortunately, our town of Faenza has once again experienced significant rainfall and subsequent flooding



if anyone wishes to help those affected, you can do so by following the instructions below pic.twitter.com/rdXt4lQVHZ — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) May 17, 2023

IL COMMENTO FERRARI Non è mancato un commento neppure da parte della Ferrari, altro team di casa che avrebbe dovuto ricevere l’abbraccio da parte della folla di tifosi. “La Scuderia – si legge nella nota ufficiale di Maranello – supporta pienamente la decisione di Formula 1 e FIA di cancellare il Gran Premio in programma Imola. Anche se si tratta di una delle nostre gare di casa, e per questo ancora più importante, la priorità in questo momento non può che essere la sicurezza di tutte le persone che vivono e lavorano nelle aree colpite dal maltempo”. “A nome di tutta la Scuderia Ferrari – ha aggiunto il team principal Frederic Vasseur – voglio esprimere vicinanza a coloro che sono colpiti da questa terribile tragedia. L’Emilia-Romagna è la nostra terra e ci spezza il cuore vedere quello che i suoi abitanti devono fronteggiare in queste difficili ore”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 17/05/2023