Scintille Red Bull, Marko dà la colpa a Perez: "Non un buon lavoro di squadra"

In casa Red Bull si discute dell'avvio della Sprint in Austria e del duello tra Verstappen e Perez

Nel weekend della gara di casa la Red Bull si ritrova a dover gestire nuovamente i rapporti tra Max Verstappen e Sergio Perez, protagonisti al via della Sprint del sabato di uno scambio di manovre decisamente duro. I due piloti via radio si lamentati con il muretto del comportamento del rispettivo compagno di squadra, ma una volta scesi dalla macchina sembrano essersi chiariti e nelle dichiarazioni ai media non sono sembrati portarsi particolare rancore.

MARKO STA CON VERSTAPPEN Perez ha chiamato in causa la scarsa visibilità per giustificare la chiusura sul campione del mondo dopo curva 1 che ha portato Verstappen a mettere due ruote sull'erba, mentre l'olandese - che successivamente per due volte ha tirato le staccate chiudendo la porta al messicano fino a fargli perdere una posizione - ha dichiarato che dopo essersi parlati i due avevano già chiarito il tutto. Helmut Marko, invece, è apparso particolarmente critico con Perez: ''Perez ha avuto una partenza migliore, ma in quel momento andava ancora tutto bene. Quello che è successo, dopo spingendo qualcun altro sull'erba, specialmente in condizioni di bagnato, non è stato esattamente un buon lavoro di squadra. Dopo la prima curva non era necessario. Era prevedibile che Max sarebbe stato aggressivo alla terza curva. Dovrò dare un'occhiata più da vicino e parlare con Checo. Ascolterò qual è la sua posizione. Ma alla fine è andato tutto bene comunque, perché Max è andato via davanti''.

IL MOMENTO NO DI CHECO La presa di posizione di Marko alimenta i dubbi di una Red Bull pro Verstappen, con Perez abbandonato a se stesso dopo la vittoria in Azerbaijan e ora in forte crisi di risultati. Uno scenario che il team principal Chris Horner respinge: ''Tutti sono completamente dietro di lui. Qualsiasi discussione sulla sostituzione di Checo è irrilevante''. Lo stesso Perez ha cercato di minimizzare il momento negativo, culminato venerdì nella quarta eliminazione consecutiva prima della Q3 delle qualifiche: ''Non si passa improvvisamente dalla vittoria delle gare all'essere un pessimo pilota. So di aver avuto un periodo difficile, molti piloti l'hanno avuto. Ma sembra essere ancora più grande quando ce l'ha un pilota della Red Bull''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/07/2023