GP Austria, aggiornamenti meteo: sprazzi di sereno sopra al Red Bull Ring

Dopo che la pioggia ha disturbato non poco la giornata dedicata alla gara Sprint, oggi i protagonisti del GP Austria tengono d'occhio il cielo per scrutare eventuali nuove sorprese. Secondo le previsioni meteo non dovrebbe piovere sul Red Bull Ring, ma il cielo è parzialmente coperto dalle nuvole e non è da escludere un improvviso cambiamento delle condizioni. Le temperature non sono destinate a superare i 25 gradi di massima. Dai nostri inviati in Stiria, Alberto Saiu e Salvo Sardina, ecco gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni climatiche nelle ore precedenti il via della gara.

ORE 14:50 - Rimane incerta la situazione meteo al Red Bull Ring: in cielo si alternano nubi e sole, c'è un 30% di possibilità di pioggia e le temperature di aria e asfalto restano piuttosto basse. Per i prossimi aggiornamenti vi rimandiamo al nostro live del GP Austria.

La situazione meteo a pochi minuti dal via dell'#AustrianGP: 22 gradi l'aria, 32 l'asfalto, con il sole che va e viene tra le nuvole. Secondo la Fia, c'è un 30% di rischio pioggia per la gara #F1 #LIVE pic.twitter.com/zlvDFZZ8fm — motorbox.com (@motorboxcom) July 2, 2023

ORE 13:50 - Torna il sole sopra il Red Bull Ring dopo che le nuvole di prima hanno fatto scendere giusto qualche goccia.

#F1 #LIVE #AustrianGP come detto le condizioni cambiano molto molto velocemente: non piove più, fa capolino il sole e subito si alzano le temperature pic.twitter.com/xSJTVPgS4w — motorbox.com (@motorboxcom) July 2, 2023

ORE 13:35 - Peggiora la situazione meteo al Red Bull Ring, con i nostri inviati che ci segnalano una diminuzione del vento ma anche qualche gocciolina di pioggia che scende da un cielo sempre più grigio.

ORE 13:10 Le nuvole non abbandonano il cielo sopra al Red Bull Ring, mantenendo basse le temperature di aria e asfalto e lasciando aperta la possibilità di qualche precipitazione.

21 gradi, pista a 32 e nuvoloni sempre più minacciosi sopra il Red Bull Ring mentre inizia la parata dei piloti. #F1 #Live #AustrianGP pic.twitter.com/ycyoY7e5Pm — motorbox.com (@motorboxcom) July 2, 2023

ORE 11:40 Cielo parzialmente nuvoloso e molto vento attualmente sul Red Bull Ring, anche se il sole fa capolino tra le nubi. Temperature ancora fresce, con meno di 20 gradi per l'aria e 33 per l'asfalto.

Meteo a 2h30 dal via dell'#AustrianGP: 19 gradi, 33 l'asfalto, ma cielo nuvoloso e un bel po' di vento. Situazione non ancora chiara, ma qui abbiamo imparato in questi anni come le cose possano cambiare molto in fretta. #F1 #LIVE pic.twitter.com/7OigGPoG6i — motorbox.com (@motorboxcom) July 2, 2023

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/07/2023