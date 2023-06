F1, Alonso fiducioso verso il GP Austria: "Penso che avremo un po' più di ritmo"

Il secondo posto in Canada ha riportato l’Aston Martin a giocare da prima inseguitrice della dominante Red Bull dopo la battuta d’arresto di Barcellona. Proprio a Montreal la AMR23 ha debuttato in pista con un vistoso pacchetto di aggiornamenti e, anche se il Red Bull Ring dove si correrà il GP d’Austria nel weekend sembra un circuito favorevole, Fernando Alonso ipotizza come il format Sprint possa essere in parte un ostacolo per le ambizioni del team.

F1 GP Canada 2023, Montreal: le due Aston Martin Racing AMR23 di Fernando Alonso e Lance Stroll

VEDI ANCHE

PARLA ALONSO “Credo che il fine settimana con il format Sprint – ha spiegato Fernando al sito ufficiale della Formula 1 – non sia ideale per noi. C’è comunque tempo nelle prove libere per testare la nostra macchina aggiornata, dobbiamo ancora comprendere al meglio e ottimizzare un po’ il pacchetto. In Austria, con la Sprint Race, avremo solo le FP1 per farlo, ma è così che vanno le cose”.

PISTA FAVOREVOLE Di buono c’è che, dopo le buone prestazioni mostrate a Montreal, l’Aston Martin si presenta però su un’altra pista dalle caratteristiche “stop and go”, e cioè con rettilinei e frenate, ma pochi curvoni ad alta velocità di percorrenza. “Credo che il circuito – ha concluso lo spagnolo – sarà positivo per noi, forse persino migliore per il pacchetto che abbiamo a disposizione. Forse sarà un buon tracciato anche per le Ferrari, che storicamente qui vanno bene con rettilinei lunghi e curve corte. Vedremo, forse in Austria avremo un po’ più di ritmo”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 27/06/2023