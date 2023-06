Formula 1 GP Austria 2023, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

È la settimana del GP d'Austria di Formula 1 a Spielberg: gli orari per seguire in TV la gara su Sky, TV8 e NOW, le previsioni meteo e i risultati

GP AUSTRIA IN TV La nona tappa del Campionato Mondiale di Formula 1 2023 sarà il Gran Premio d'Austria sulla pista di Spielberg (Red Bull Ring) e avrà il nuovo formato del weekend con tanto di gara sprint al sabato e gara lunga la domenica. Se i due mondiali, piloti e costruttori, sembrano ben avviati verso la Red Bull, è altresì vero che nello scorso Gran Premio del Canada Aston Martin, Mercedes e Ferrari sono sembrate un po' più vicine, e dunque se nella tana degli austriaci i favori del pronostico non possono che andare a Max Verstappen e Sergio Perez, per la vittoria proveranno a dire la loro anche Leclerc, Sainz, Hamilton, Russell, a cui si unisce l'infinito Alonso.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in chiaro in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

F1 GP Austria 2022, Spielberg: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 30 giugno

Prove libere 1: 13.30 – 14.30 (Live MotorBox dalle ore 13.15)

Qualifiche: 17.00 – 18.00 (Live MotorBox dalle ore 16.45)

Sabato 1 luglio

Qualifiche Sprint: 12.00 (Live MotorBox dalle ore 11.45)

Sprint: 16.30 (Live MotorBox dalle ore 16.15)

Domenica 2 luglio

Gara: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Venerdì 30 giugno

Qualifiche: 0.45*

Sabato 1 luglio

Qualifiche Sprint: 18.00

Sprint: 20.00

Domenica 2 luglio

Gara: 18.00

*del 1 luglio

TUTTO SUL GP D'AUSTRIA 2023

GP Austria 2022, Spielberg: Max Verstappen (Red Bull). Credits Giovanni Nappi

Il primo Gran Premio d'Austria sul tracciato di Spielberg - ex Oesterreichring e attuale Red Bull Ring - risale al 1970, quando si correva sulla versione più lunga della pista. Quella fu la seconda edizione della gara, visto che nel 1964 si disputò un GP nella vicinissima Zeltweg, nome iconico spesso sovrapposto a quello della pista si sono corsi negli anni 34 GP d'Austria e due GP di Stiria. Sulla versione attuale della pista si corse per la prima volta dal 1997 al 2003, poi di nuovo dal 2014, quando l'impianto si presentò totalmente rinnovato nelle infrastrutture grazie all'impegno della Red Bull che oggi gli dà il nome e ne detiene la proprietà. La pista, lunga 4.318m, è la terza più breve del mondiale dopo Monaco e Interlagos eppure, grazie ai lunghi rettilinei e alle curve sinuose, è il tracciato dove si gira più velocemente: 1'05''619 è il record in gara di Carlos Sainz ottenuto nel 2020 con la McLaren nel GP di Stiria, mentre quello in qualifica è stato ritoccato nel GP d'Austria 2020 da Valtteri Bottas, primo uomo a scendere sotto i 63 secondi sul tracciato alpino: 1'02''939 per il finlandese che ha girato meglio dell'allora compagno Lewis Hamilton di appena 12 millesimi.

Il meteo potrebbe influenzare i risultati del Gran Premio d'Austria. La pioggia dovrebbe essere protagonista attesa delle tre giornate in pista, con la possibilità che conceda una tregua solo alla domenica di gara. Le temperature saranno più autunnali che estive. Di seguito i dettagli da weather.com*.

Venerdì 30 giugno: temperature: max 24°, min 14°; pioggia, precipitazioni 70%, umidità 60%, vento 10km/h.

Sabato 1 luglio: temperature: max 22°, min 13°; pioggia, precipitazioni 70%, umidità 65%, vento 10km/h.

Domenica 2 luglio: temperature: max 22°, min 14°; rovesci, precipitazioni 60%, umidità 65%, vento 10km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni antecedenti l'evento.

Pubblicato da Simone Valtieri, 26/06/2023