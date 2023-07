Ferrari, Vasseur soddisfatto: "Strada giusta, ci aspettiamo di fare meglio il prossimo weekend"

Gli sforzi per portare in pista un nuovo pacchetto di aggiornamenti – che avrebbe dovuto debuttare più in avanti nel corso della stagione – ha prodotto i suoi frutti per la Scuderia Ferrari. La SF-23 vista nel GP Austria al Red Bull Ring è stata probabilmente la migliore della stagione, mostrandosi chiaramente come seconda forza in pista dopo la RB19 dell’imprendibile Max Verstappen: Charles Leclerc ha infatti tagliato il traguardo in seconda posizione, con Carlos Sainz quarto alle spalle di un Sergio Perez molto bravo a rimontare dal 15esimo posto in griglia.

F1 GP Austria 2023, Red Bull Ring: Frederic Vasseur nel paddock con il presidente Ferrari, John Elkann

PARLA VASSEUR Tangibile, comunque, la soddisfazione da parte del team principal Frederic Vasseur, che ai microfoni Sky nel dopogara ha notato come gli interventi correttivi sulla macchina stiano funzionando a dovere: “Sono soddisfatto, anche se ovviamente si vuole sempre qualcosa di più e ci aspettiamo di fare meglio il prossimo weekend. Ma direi che le qualifiche sono andate bene e che oggi è andata bene anche la gara, anche se c’è ancora tanta strada da fare se facciamo un paragone con Max. Ci sono stati però passi avanti rispetto a inizio stagione e dopo Montreal è la conferma che stiamo andando nella giusta direzione. Ottimo anche il lavoro di Sainz con Perez… Sergio era più veloce, aveva gomme più nuove e per Carlos era difficile tenerlo dietro, ma ha fatto davvero un bel lavoro”.

F1 2023, GP Austria: Verstappen scappa dalle Ferrari

GRUPPO COMPATTO “Verstappen volava – ha aggiunto il manager francese – ma alle sue spalle c’è un gruppo di dieci macchine che avrebbe potuto prendere il secondo posto, compresa la McLaren, l’Aston Martin, la Mercedes e a volte anche l’Alpine. Quando c’è una piccola miglioria allora è normale che ci siano dei risultati positivi, anche se Barcellona per noi è stata difficile perché era la prima gara con il nuovo pacchetto e probabilmente non siamo riusciti ad usarlo al meglio. Passo dopo passo stiamo comprendendo quello che possiamo fare, e questo weekend non era facile perché c’era una sola sessione di prove libere. Il buon lavoro però conferma tutto quanto di positivo abbiamo iniziato da Montreal. Il pensiero va quindi ai ragazzi in fabbrica, perché c’erano enormi pressioni su di loro per riuscire a completare il pacchetto già in questo fine settimana. Avrebbe dovuto arrivare molto più in avanti in campionato, e invece loro hanno lavorato praticamente 24 ore al giorno”.

F1 GP Austria 2023, Red Bull Ring: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) sorridente sul podio

TESTA A SILVERSTONE Per un ulteriore conferma dei passi in avanti ci si aspetta adesso una buona risposta della SF-23 all’esame con Silverstone, che presenta caratteristiche più vicine a Barcellona che non a Montreal e Spielberg, dove la Ferrari ha performato al meglio: “Le ultime due gare sono andate bene sotto quel punto di vista, ma nel prossimo weekend andremo su un tracciato molto diverso, dove si useranno anche mescole diverse (il riferimento è alla Pirelli, che anticiperà il debutto delle gomme 2024 con una struttura più robusta, ndr). Sarà una bella sfida, ma la affrontiamo volentieri. La testa è a Silverstone, con pneumatici nuovi spero che cambieranno le carte in tavola, anche se Max continuerà a essere velocissimo, forse ancora più veloce. Certo è che rispetto alle prime gare eravamo un giro dietro, adesso solo 20 secondi. Non è facile recuperare, ma la direzione è quella giusta”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 02/07/2023