F1 GP Austria 2023, le pagelle del Red Bull Ring

Max Verstappen domina anche la gara, completando un weekend perfetto. La Ferrari torna sul podio con Leclerc, al miglior risultato stagionale. Buona rimonta di Perez, che taglia il traguardo in terza posizione. Scopriamo i voti principali dei protagonisti nelle consuete pagelle di MotorBox.com.

F1 2023, GP Austria: la partenza

F1 GP AUSTRIA 2023: LE PAGELLE DELLA GARA

MAX VERSTAPPEN – VOTO 10 gara perfetta, vittoria facile. Sembra che giochi alla Play Station dopo aver impostato il livello degli avversari nella modalità principiante. Ad oggi, il binomio Red Bull – Verstappen è di un altro pianeta. Con il giro più veloce all’ultima tornata si regala il weekend perfetto: due pole, due vittorie e il GPV. L’unica cosa che può fare notizia è il numero di record che riscrive weekend dopo weekend.

CHARLES LECLERC – VOTO 8,5 solido, porta a casa il miglior risultato della stagione sfruttando gli errori di Perez e le difficoltà di Mercedes ed Aston. Pur non essendo ancora in grado di lottare per la vittoria, si tratta di una boccata d’aria fresca che farà bene a lui e a tutto l’ambiente. La cosa più incoraggiante, l’eccellente capacità di curare la gestione delle gomme per tutto il corso del Gran Premio.

F1 2023, GP Austria: Verstappen scappa dalle Ferrari

SERGIO PEREZ – VOTO 7 Con quella macchina avrebbe dovuto finire secondo, finisce terzo, quindi uno sopra par. In termini golfistici un bogey. Il voto positivo è frutto esclusivo di una decorosa rimonta.

CARLOS SAINZ – VOTO 7 per tutto il weekend, escludendo Verstappen, Sainz sembra essere il pilota più in forma. Tuttavia, anche lui commette qualche errore (vedi penalità per track limits) e le scelte del team gli impediscono di attaccare Leclerc. Poi, nelle fasi finali, si difende in maniera magistrale, finché può, dagli attacchi di Sergio Perez. Tutto sommato, un buon weekend, ma senza quella penalità sarebbe potuto salire sul podio.

LANDO NORRIS – VOTO 7,5 Finalmente riesce a trovare il centesimo che gli serviva per fare il dollaro. È veloce per tutto il weekend e oggi riesce a capitalizzare portando a casa un buon bottino di punti.

F1 2023, GP Austria: Carlos Sainz tallonato da Lando Norris

FERNANDO ALONSO – VOTO 6,5 weekend abbastanza solido in cui, tuttavia, non riesce mai a trovare il guizzo. Ma, almeno oggi, riesce a rimettersi dietro Stroll.

LEWIS HAMILTON – VOTO 6 weekend insipido anche e soprattutto a causa delle scarse performance della Mercedes. La sufficienza se la guadagna battendo (e nettamente) il compagno di squadra e per averci regalato una serie team radio memorabili. Forse, però, il merito è più che altro delle risposte che gli rifila Toto Wolff.

GEORGE RUSSELL – VOTO 5,5 giornata abbastanza deludente. Lui non è in palla così come tutto il team. Riesce a risalire la classifica come può e finisce ottavo. Male, ma forse oggi sarebbe potuta andare anche peggio.

PIERRE GASLY – VOTO 6,5: Corre una buona gara concludendo 9°, proprio come era partito. Visto il complessivo buon momento di forma di Ocon, è molto utile essere colui il quale porta a casa qualche punto.

LANCE STROLL – VOTO 6 visto il passo di Aston, le performance di Stroll sono in linea con quello che ci si sarebbe potuto aspettare da lui. Finisce in zona punti e completa un weekend decoroso.

ALEX ALBON – VOTO 7,5 non ha la macchina per andare a punti tutte le domeniche ma, ancora una volta, ci prova fino alla fine, confezionando l’ennesima bella performance. Albon, a tutti gli effetti, è da considerarsi un pilota di grande sostanza che, in futuro, potrà fare comodo a più di un top team.

ESTEBAN OCON – VOTO 5 Oggi è stata la sua giornata. Il pilota francese non riesce a replicare la buona performance della gara sprint e viene battuto dal compagno. Non naufraga ma non fa nulla per farsi ricordare.

LOGAN SARGEANT – VOTO 7 Gran bella gara per un pilota che, fino a questo momento, ci ha fatto vedere davvero poco. Considerando i netti miglioramenti di Williams, la giornata di oggi potrebbe essere un momento su cui costruire una seconda parte di stagione più soddisfacente.

ZHOU GUANYU – VOTO 6,5 La macchina non va molto bene ma, a differenza del compagno, trova qualche parziale contromisura. Finire in P14, tutto sommato è un discreto risultato.

NYCK DE VRIES – VOTO 5,5 La sua stagione è così deludente che anche un 15° posto non può essere considerato come del tutto negativo.

OSCAR PIASTRI – VOTO 4 Anche perché si parte dal bias che possa essere una futura superstar. Il compagno di squadra finisce in top 5, lui in fondo al gruppo. Una stagione d’esordio estremamente complessa. La giornata di oggi, se non fosse utile trarne qualche lezione, andrebbe dimenticata.

VALTERI BOTTAS – VOTO 4,5 La macchina non va molto bene e lui non sembra trovare le risposte necessarie a invertire la rotta.

YUKI TSUNODA – VOTO 4 perdendo l’ala al via e poi andando lungo in curva 4 causa l’unica SC del Gran Premio. Si riesce a mettere dietro solo la Haas di Magnussen. Peggio di così era difficile fare.

KEVIN MAGNUSSEN – VOTO 4 Calvario infinito: parte dalla pit lane e poi la sua gara è una a lunga via crucis che si conclude all’ultimo posto tra i piloti che hanno tagliato il traguardo.

NICO HULKENBERG – VOTO 5 parte 8°, perde svariate posizioni in pista, effettua un pit stop molto anticipato e dopo 12 giri è già penultimo. Un copione già visto nel corso della stagione. Al 14° giro si ritira per un problema alla PU. Ancora una volta meglio in qualifica che in gara. Almeno, nessuno gli potrà levare quanto di buono fatto al sabato.

Pubblicato da Alberto Saiu, 02/07/2023