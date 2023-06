F1 GP Austria 2023, Diretta LIVE Qualifiche

LIVE SPIELBERG F1 Il paddock della Formula 1 si appresta a vivere il suo secondo weekend della stagione 2023 con il nuovo format Sprint F1. Il weekend del GP a Spielberg si preannuncia quindi emozionante e senza neppure un attimo per tirare il fiato, e non solo per via delle due gare e delle due sessioni di qualifica (con la novità Sprint Shootout) in programma, ma anche e soprattutto perché i team di vertice si presentano al Red Bull Ring in cerca di conferme della crescita mostrata nel fine settimana di Montreal. Qualcuno potrà mettere i bastoni tra le ruote di un Max Verstappen sempre più lanciato verso il terzo titolo Piloti della carriera? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio d'Austria 2023.

Qualifiche GP d'Austria 2023 live dalle 16.45 di venerdì 30 giugno. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.