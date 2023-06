GP Austria 2023: risultati prove libere

La Formula 1 accende i motori al Red Bull Ring per la gara di casa della scuderia campione del mondo, dove si corre la seconda Sprint Race della stagione 2023. Lunghi rettilinei e violente staccate caratterizzano il circuito che sorge alle porte del paesino di Spielberg, tra le verdi colline della Stiria. Nel 2022, fu Charles Leclerc a tagliare per primo il traguardo, superando in gara per ben tre volte il rivale Max Verstappen: si tratta dell'ultima vittoria della Ferrari in Formula 1.

PL1 - La sessione si svolgerà venerdì 30 giugno alle 13.30.

Pubblicato da Salvo Sardina, 27/06/2023