F1, l'autocritica di Charles Leclerc dopo la Sprint Race del GP Austria 2023

Se è vero che tre indizi fanno una prova, allora si può iniziare a pensare che Charles Leclerc non riesca a sfruttare al massimo il potenziale della Ferrari SF-23 quando la pista è in condizioni di scarso grip per via della pioggia. Le difficoltà già patite in gara a Monte Carlo e nelle qualifiche di un paio di settimane fa a Montreal si sono replicate anche oggi nella Sprint Race al Red Bull Ring, quando il forte pilota monegasco è arretrato non appena l’asfalto ha cominciato ad asciugarsi.

F1 GP Austria 2023, Red Bull Ring: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) in lotta con Alexander Albon

AUTOCRITICA Intervistato dai colleghi di Sky Sport F1, Leclerc non si è però nascosto dietro un dito, facendo anzi pesantemente autocritica: “Oggi è stata colpa delle condizioni e anche colpa mia. La risposta è semplice, non sono al livello in cui vorrei essere quando la pista è così… Ogni volta che è metà asciutta e metà bagnata, io non sono da nessuna parte. Non ho feeling con la macchina, faccio tantissima fatica e non ci sono scuse. Devo migliorare in queste situazioni, anche se poi sono condizioni della pista che di solito non troviamo quasi mai in una stagione e che invece adesso abbiamo da tre weekend di fila… Inizia a far male. Bisogna migliorare e ci stiamo lavorando, ma sembra di trovarmi sempre dal lato sbagliato di quello che si deve fare. Poi il feeling peggiora, perdo confidenza con la macchina e il passo non c’è. Guardo avanti, spero in una bella gara domani”.

VEDI ANCHE

F1 2023, Sprint GP Austria: duello tra Ocon e Leclerc

SPERANZE Il meteo per la gara – per il momento, visto che negli anni di trasferte al Red Bull Ring abbiamo imparato che qui le condizioni sono estremamente mutevoli – parla però di condizioni asciutte e di temperature più alte rispetto a quelle viste nel sabato di F1 Sprint. Roba sufficiente per riportare la fiducia nel box della Ferrari numero 16: “Speriamo che la pista sia completamente asciutta, perché in quel caso il passo era molto buono venerdì e servirà solo ritrovare la confidenza e spingere. Non credo che avremo il passo per battere la Red Bull, ma se ci sarà un’opportunità allora io ci proverò. La penalità (di tre posizioni nella griglia della gara sprint per impeding a Oscar Piastri, ndr)? Guarderemo con il team cosa possiamo migliorare, non abbiamo gestito la cosa nel migliore dei modi e lo valuteremo insieme”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 01/07/2023