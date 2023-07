F1 GP Austria 2023, le pagelle della gara Sprint

Sotto la pioggia molto fine ma costante del Red Bull Ring, Max Verstappen porta a casa l'ennesima vittoria di questa stagione 2023. In condizioni di asfalto umido e con poco grip, anzi, il divario da tutti gli altri rivali sembra persino ampliarsi, con il campione olandese che è riuscito a chiudere con oltre 20 secondi di vantaggio dal compagno di squadra Sergio Perez, per metà gara bloccato però alle spalle della Haas del sorprendente Nico Hulkenberg. Sabato in chiaroscuro per i piloti Ferrari: Sainz riporta la rossa sul podio, Leclerc fatica e chiude fuori dai punti. Scopriamo i voti principali dei protagonisti nelle consuete pagelle di MotorBox.com.

F1 2023, Sprint GP Austria: la partenza

F1 GP AUSTRIA 2023: LE PAGELLE DELLA SPRINT RACE

Clicca qui per leggere la cronaca della gara sprint del GP Austria 2023

MAX VERSTAPPEN - VOTO 10 Dopo aver conquistato una convincente pole position nella Sprint Shootout, non parte nel migliore dei modi, ma questo gli da modo di impreziosire il suo capolavoro, umiliando, per l’ennesima volta, il compagno di squadra. Il sorpasso in curva 3, con il quale riconquista la prima posizione a discapito di Perez, è un misto di talento, precisione e cattiveria. Da lì è ordinaria amministrazione: lui stravince e il primo dei rivali arriva ad oltre 20” (in 24 giri).

F1 2023, GP Austria: Max Verstappen e Sergio Perez

SERGIO PEREZ - VOTO 7 La tentazione di dargli un voto molto più basso è stata forte. Di fatto, prende 20” dal compagno, fatica a liberarsi di Hulkenberg e, ancora una volta, non convince per niente. Purtuttavia, parte secondo e arriva secondo creando, nei limiti del possibile, qualche fastidio a Verstappen. E, quando guidi questa Red Bull, è quello che ti viene richiesto. Essere battuti da questo Verstappen non è una vergogna per nessuno. Perdere di 5” o 20” alla fine fa poca differenza. Positivo il fatto di aver ottenuto il miglior risultato tra quelli a sua disposizione.

CARLOS SAINZ - VOTO 8 Solidissimo per tutta la giornata, a partire dalla Shootout che rimette in piedi in modo quasi miracoloso dopo il problema ai freni. Nel mini GP si comporta con grande intelligenza stando fuori dai guai nel corso delle prime fasi per poi risalire poco alla volta. Sfrutta gli errori di Norris e si libera di Hulkenberg al primo tentativo. Perez, forse, sarebbe potuto essere alla sua portata, ma è difficile chiedergli di fare meglio di quanto fatto oggi. Tolto Verstappen, quello che ha destato le migliori sensazioni. Vediamo se saprà replicare domani.

F1 GP Austria 2023, Red Bull Ring: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari) nelle fasi iniziali della Sprint Race

LANCE STROLL - VOTO 8 Finalmente una bella prestazione. Nelle sue condizioni di pista preferite, Stroll si dimostra uno dei migliori della griglia a interpretare l'asfalto bagnato. Non commette errori e riesce a regolare un combattivo (?) Fernando Alonso. Giornata che dà morale e, soprattutto, punti utili sia per lui che per il team, vista la disastrosa giornata di Mercedes.

FERNANDO ALONSO - VOTO 6.5 Il quarto posto sarebbe stato il massimo risultato ottenibile e lui finisce quinto. Però, fa sempre un certo effetto quando arriva dietro al compagno. Prova a impensierire Stroll, senza successo, solo nelle fasi finali di gara dimostrandosi sempre molto prudente nell’affondare il colpo. In tutta onestà, può valere di più non creare inutili tensioni che avere un punto in più nel mondiale. Nel complesso, giornata non eccellente ma, di sicuro, positiva.

F1 GP Austria 2023, Red Bull Ring: Fernando Alonso e Lance Stroll (Aston Martin Racing)

NICO HULKENBERG - VOTO 8 Fa e disfa, come è ormai solto fare. Ottime qualifiche e scintillante prima parte di gara. Fino al 10° giro non era peregrino immaginare di assistere al primo “podio” di Hulk. Poi, lo stato di realtà ha messo fine al suo sogno. Recuperato da Perez, Sainz e dalle due Aston, in Haas provano il colpo di teatro, richiamandolo ai box al 18° giro per passare alle gomme slick. Il pilota tedesco, sebbene avesse ancora 7” di vantaggio su Albon stava perdendo terreno da alcuni giri. Alla fine, con le gomme medie, riesce a ricostruire la propria gara finendo in 6° posizione. Se si fosse fermato un giro prima, probabilmente, avrebbe potuto finire davanti a Stroll.

ESTEBAN OCON - VOTO 7 Un mastino. Il miglior difensore della F1. Ancora una volta fa impazzire chiunque provi a mettere le proprie ruote davanti a quelle dell’Alpine numero 31. Porta a casa due punti, sudatissimi ma meritati.

F1 2023, Sprint GP Austria: duello tra Ocon e Leclerc

GEORGE RUSSELL - VOTO 6.5 Molto sfortunato in qualifica, è costretto a partire dalle retrovie. Poi, con pazienza, ricostruisce la propria gara fino a mettersi nella posizione di poter tentare l’azzardo di montare le slick. La scommessa, a rischio zero, ripaga il pilota inglese che si toglie la piccola soddisfazione di concludere la sprint in zona punti.

LANDO NORRIS - VOTO 5 tra sfortune, indecisioni e pasticci vari ci troviamo nuovamente a commentare un’occasione persa. Come in Spagna, anche in Austria Lando Norris non riesce a trasformare in punti una eccellente qualifica. Visto il passo e le sue capacità, finire in top-5 sarebbe stato più che fattibile ma le indecisioni nelle prime fasi di gara lo condanno ad una gara combattuta lontano dalle posizioni che contano. Almeno, domani, avrà un’altra chance.

CHARLES LECLERC - VOTO 4,5 Stesso discorso fatto per Norris: oggi molto male, ma domani avrà una nuova chance. La giornata di Leclerc parte in salita rischiando, nel corso delle qualifiche, di essere eliminato sia in Q1 sia in Q2. Superati i primi due tagli con un po’ di fortuna si qualifica sesto, dovendo però scontare tre posizioni di penalità per aver ostacolato Piastri. In gara non combina un granché, non trovandosi quasi mai nella possibilità di guidare con pista libera. Una delle sue peggiori performance dell’anno, anche visto il potenziale che Sainz è stato capace di estrarre dalla SF-23.

Pubblicato da Alberto Saiu, 01/07/2023