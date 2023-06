F1 per l'ambiente: al Red Bull Ring un test per (provare a) ridurre le emissioni del 90%

La Formula 1 prova a farsi ancora un po’ più ecosostenibile in vista della scadenza del 2030, in cui è stato previsto il raggiungimento dell’ambizioso obiettivo della neutralità carbonica. Nel prossimo GP Austria, di scena questo weekend al Red Bull Ring, sarà infatti sperimentato un nuovo sistema di generatori di energia che promette di ridurre del 90% le emissioni di CO 2 tra paddock, pit-lane e area delle emittenti tv rispetto a quella prodotta nel weekend al Red Bull Ring della passata stagione.

FONTI SOSTENIBILI Il nuovo sistema di generatori fornirà energia a tutti i garage dei team, ai motorhome che compongono il paddock ma anche al muretto box, al sistema di cronometraggio e all’ETC, la sala operativa dove le immagini vengono elaborate dalla regia internazionale. Il tutto sarà alimentato principalmente da fonti sostenibili, oli vegetali, biocarburanti e pannelli solari, con un impianto da 600mq posizionato nella zona dell’ultima curva della pista di Spielberg.

RIDUZIONE CO 2 Oltre alla prevista riduzione delle emissioni di anidride carbonica, il nuovo sistema dovrebbe permettere alle scuderie di rinunciare all’utilizzo dei propri generatori portatili a gasolio. In generale sarà comunque una prova cruciale per raccogliere dati sulla strada della neutralità carbonica prevista che la categoria ha promesso di raggiungere entro il 2030.

