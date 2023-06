F1 GP Austria 2023, Diretta LIVE Prove Libere 1

LIVE SPIELBERG F1 Il paddock della Formula 1 si appresta a vivere il suo secondo weekend della stagione 2023 con il nuovo format Sprint F1. Il weekend del GP a Spielberg si preannuncia quindi emozionante e senza neppure un attimo per tirare il fiato, e non solo per via delle due gare e delle due sessioni di qualifica (con la novità Sprint Shootout) in programma, ma anche e soprattutto perché i team di vertice si presentano al Red Bull Ring in cerca di conferme della crescita mostrata nel fine settimana di Montreal. Qualcuno potrà mettere i bastoni tra le ruote di un Max Verstappen sempre più lanciato verso il terzo titolo Piloti della carriera? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio d'Austria 2023.

Prove libere 1 GP d'Austria 2023 live dalle 13.15 di venerdì 30 giugno. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.