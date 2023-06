La Ferrari Enzo di Fernando Alonso all'asta da Monaco Car Auctions

La Ferrari Enzo di Fernando Alonso andrà all'asta il prossimo mese e potrebbe essere venduta a una cifra davvero record: 5 milioni di euro. Se così fosse, si tratterebbe della Ferrari Enzo più cara mai venduta. L’auto è rimasta nelle mani del Campione asturiano per 12 anni, ma ciò che la rende davvero unica è il fatto che si tratta della primissima Enzo mai costruita (qui l'asta della F1-2000 di Michael Schumacher). Da quanto si apprende l’auto sarebbe in condizioni eccellenti, con all’attivo soli 4.800 chilometri.

Fernando Alonso con la sua Ferrari Enzo

CONDIZIONI ECCELLENTI L'auto andrà all’incanto da Monaco Car Auctions nell'ambito dell’evento AstaRossa che include altri 41 modelli iconici del Cavallino. Sfortunatamente, la casa d'aste ha fornito pochissimi dettagli su questa Enzo. Ciò che sappiamo è che l’auto si presenta in colorazione Rosso Corsa e viene venduta con documentazione originale Ferrari Classiche che ne certifica l’autenticità della scocca (la numero 1).

VEDI ANCHE

Gli interni della Ferrari Enzo di Fernando Alonso

V12 ASPIRATO All’interno, i sedili in fibra di carbonio sono rivestiti in Alcantara nera con cuciture rosse e logo del Cavallino Rampante sui poggiatesta. Ferrari Enzo è alimentata da un V12 aspirato da 6,0 litri che sviluppa 660 CV. La trasmissione si avvale di un cambio 6 marce sequenziale con comandi al volante. La Ferrari Enzo di Alonso sarà messa in vendita il prossimo 8 giugno a partire dalle 18:00, la base d’asta non è stata resa nota.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 01/06/2023