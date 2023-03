All'asta la Ferrari F1-2000 di Michael Schumacher

La vittoriosa Ferrari F1-2000, la monoposto che regalò a Michael Schumacher il suo terzo titolo mondiale (il primo per il Cavallino Rampante) è stata messa all’asta da RM Sotheby's. La storia di quest'auto è davvero leggendaria: dopo anni di cocenti delusioni, Maranello sfornò per il campione tedesco un capolavoro assoluto, in grado di piegare la resistenza delle McLaren di Mika Hakkinen e David Coulthard (qui l'approfondimento sulla McLaren MP4-25A utilizzata da Lewis Hamilton e andata all'asta).

Ferrari F1-2000: il frontale

CAPOLAVORO L'auto progettata da Rory Byrne vantava un'aerodinamica migliorata e un motore 3 litri V10 in grado di erogare una potenza massima di 810/820 CV a 17.900 giri/min. Grazie al talento di Schumi e alla genialità del Direttore sportivo Ross Brawn, la F1-2000 trionfò al Gran Premio d’apertura in Australia, aggiudicandosi il titolo iridato in Giappone sul circuito di Suzuka. La monoposto (telaio numero 198) venne schierata sulla griglia di partenza d’Interlagos, in Brasile, concludendo il Gran Premio al primo posto. La monoposto si aggiudicò anche la prima pole position dell'anno in Spagna, per poi essere riutilizzata al GP di Monaco. Al termine della stagione l’auto fu riportata a Maranello e sottoposta a un’ispezione approfondita e l'anno successivo - nel marzo 2001 - fu esposta al Salone di Ginevra. Il primo acquirente fu il collezionista texano di Kevin Crowder, che la fece certificare da Ferrari Classiche nel 2005 e predisporre per l'utilizzo negli eventi riservati ai Clienti.

VEDI ANCHE

Ferrari F1-2000: laterale

BATTERÀ IL RECORD? La Ferrari F1-2000 (198) - numero di lotto 101 - andrà all’asta a Hong Kong dal 1 al 5 aprile 2023, con un prezzo base compreso fra 7.500.000 e 9.500.000 dollari. Per completezza sappiate che l'anno scorso, la F2003-GA di Schumacher è stata venduta alla cifra record di 14,87 milioni di dollari, il prezzo più alto mai pagato per un'ex vettura di F1 (qui il nostro approfondimento). Riuscirà la prima monoposto iridata dell’era Schumacher a infrangere anche questo primato?

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 28/03/2023