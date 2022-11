La F2003 GA di Schumacher è ora la monoposto di F1 dell'era moderna più costosa

ALTRA ASTA, ALTRO RECORD Ancora un record per la Ferrari e Michael Schumacher. Un esemplare della F2003 GA, monoposto con cui il tedesco ha vinto il sesto dei suoi sette titoli mondiali, è stata venduta a un'asta tenuta da Sotheby's a Ginevra all'impressionante cifra di 14,8 milioni di euro. Si tratta del record assoluto per una monoposto dell'epoca moderna della F1, stracciando il precedente primato detenuto dallo stesso binomio con la F2001 che nel 2017 venne aggiudicata alla modica cifra di 7,5 milioni di dollari. Il record assoluto per una vettura di F1 appartiene invece alla Mercedes W196 R guidata da Juan Manuel Fangio nel 1954 e venduta nel 2013 per addirittura 28 milioni di dollari.

VETTURA TRIBUTO La F2003 GA deve il suo nome all'omaggio che la Scuderia Ferrari fece a Giovanni Agnelli, scomparso nel gennaio del 2003. In quell'anno, Schumacher colse sei vittorie sulle sette in totale conquistate dal Cavallino Rampante, vincendo il mondiale Piloti con appena due punti di margine su Kimi Raikkonen. Il tedesco ottenne così il suo sesto titolo, staccando definitivamente Fangio in testa alla classifica dei piloti pluri iridati. L'esemplare battuto all'asta nello scorso mese di ottobre è stato pilotato dal figlio Mick sul circuito di Fiorano.

IN GIRO PER IL MONDO L'anonimo vincitore che si è aggiudicato questa Ferrari non potrà però portarsi la vettura nel garage di casa. La monoposto fa parte del programma F1 Clienti della scuderia di Maranello e verrà consegnata su uno dei nove circuiti sparsi tra Europa e Stati Uniti dove viene data la possibilità di mettersi ai proprietari di mettersi al volante delle loro leggendarie auto. Verrà fornita assistenza tecnica e sessioni di coaching con ex piloti di F1. Inoltre, saranno a disposizione un fisioterapista e una massaggiatrice.

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/11/2022