Alonso si rivede in Verstappen e sminuisce i mondiali di Hamilton e Schumacher: "Hanno meno valore"

DIFFERENZE TRA CAMPIONI DEL MONDO Ancora una volta Fernando Alonso ha voluto ribadire la sua stima verso Max Verstappen, lodando l'olandese che lo ha raggiunto a quota due titoli mondiali in carriera. Lo spagnolo, però, ancora una volta nelle sue riflessioni sul valore dei campioni del mondo dell'era moderna ha chiamato in causa due dei suoi principali rivali, Lewis Hamilton e Michael Schumacher, cercando di dare un peso diverse alle clamorose statistiche delle loro carriere.

LOTTA CON IL COMPAGNO DI SQUADRA In un'intervista al quotidiano olandese De Telegraaf, Alonso ha spiegato così il suo pensiero: ''Ho molto rispetto per Lewis, ma è comunque diverso quando vinci sette titoli mondiali dovendo combattere solo con il tuo compagno di squadra. Allora penso che un campionato abbia meno valore rispetto a quando hai meno titoli ma hai dovuto lottare contro altri piloti con materiale uguale o addirittura migliore''. Un ragionamento di base condivisibile, se non si pensa al fatto che Hamilton ha vinto il suo primo titolo nel 2008 al termine di un testa a testa con la Ferrari di Felipe Massa e nel biennio 2014-15 è uscito vincitore da un duello senza esclusione di colpi con Nico Rosberg.

VEDI ANCHE

SCHUMACHER SENZA RIVALI? Allargando il discorso alle vittorie sue, di Verstappen e di Schumacher, il pilota dell'Alpine ha poi aggiunto: ''Nel 2005 e nel 2006, anch'io ho iniziato bene l'anno e sono riuscito a creare un vantaggio. Poi altri avrebbero potuto avere una macchina migliore, ma sono stato in grado di gestire quel divario. Non ho mai dovuto combattere con il mio compagno di squadra per vincere quei titoli. Né ho visto Max combattere con Perez o Albon per vincere le gare. Ma Schumacher in particolare ha combattuto con il suo compagno di squadra per diventare campione cinque volte di seguito e Hamilton ha combattuto con Rosberg e Bottas. È diverso, penso''. Anche qui, la memoria di Alonso si fa decisamente selettiva, se si pensa che nel 2000 e nel 2003 il tedesco ha vinto il titolo in volata contro le McLaren di Mika Hakkinen prima e di Kimi Raikkonen poi.

Pubblicato da Luca Manacorda, 29/10/2022