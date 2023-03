Le prestazioni della Ferrari 296 GTB non vi bastano? Novitec le regala più potenza e stile. Video

La Ferrari 296 GTB è una fra le supercar del Cavallino Rampante più performanti ed “emozionali” oggi sul mercato. Un’auto che regala vagonate di adrenalina sia da ferma sia, soprattutto, in movimento, provare per credere! Ebbene, nonostante numeri da capogiro, c’è chi ha deciso che le performance della berlinetta plug-in di Maranello non fossero sufficienti e ha deciso di mettere mano al sofisticato V6 biturbo ricaricabile alla spina. Ci hanno pensato i ragazzi di Novitec, che hanno regalato alla supercar a motore centrale maggiori prestazioni e stile grazie a mirati aggiornamenti. Guardiamo il video per capire meglio come cambia la 296 GTB elaborata.

UN MOTORE PIÙ PERFORMANTE Iniziamo con l’incremento delle prestazioni. Il motore V6 da 3,0 litri è abbinato a una unità elettrica per erogare complessivamente 830 CV. Il tuner tedesco ha portato le potenza combinata a oltre 860 CV, migliorando sensibilmente il valore originale. Questo aumento deriva da una calibrazione delle turbine sviluppata da Novitec e da catalizzatori metallici appositamente realizzati. Il sistema di scarico è costruito in acciaio inossidabile o Inconel, un materiale hi-tech utilizzato sulle auto da Formula Uno. Addirittura, i clienti possono scegliere di dotare il sistema di scarico di una placcatura in oro. Grazie a questa modifica, una piacevole nota di scarico accompagna il nuovo impianto e, se sono montate valvole a farfalla controllate attivamente, il guidatore può regolare il sound a proprio piacimento. C'è anche un'opzione per un inserto in rete nella parte posteriore, che consente all'aria calda di fuoriuscire dal vano motore. Il tuner tedesco ha affermato che sono in arrivo ulteriori aggiornamenti delle prestazioni; quindi, potremmo vedere la potenza superare la soglia dei 1.000 cavalli.

Ferrari 296 GTB by Novitec: più potenza e stile per la supercar del Cavallino RampanteDESIGN EVOLUTO MA FEDELE ALL’ORIGINALE Novitec sta ancora lavorando su un kit carrozzeria aerodinamico per la berlinetta italiana. L'azienda di tuning attualmente propone ruote aftermarket per la Ferrari a motore centrale, con cerchi esclusivi progettati dallo specialista Vossen in vari diametri. Se abbinata alle molle sportive opzionali di Novitec, la sofisticata supercar appare ancora più aggressiva, migliorando al contempo la maneggevolezza. Le immagini ce la mostrano con cerchi verniciati in nero lucido, inoltre questo modello ha ruote con diametro diverso (rispettivamente 21 e 22 pollici davanti e dietro). Novitec afferma che i clienti possono scegliere tra 72 colori e differenti finiture superficiali. Inoltre, la Ferrari elaborata da Novitec può essere equipaggiata con un sistema di sollevamento anteriore che alzare l’avantreno di circa 4 cm per agevolare l’accesso o l’uscita da una rampa.

Ferrari 296 GTB by Novitec: abitacolo personalizzabile ma senza stravolgere l'originaleINTERNI RIFINITI SU MISURA Come ci si aspetterebbe da qualsiasi preparatore con esperienza, gli interni della Ferrari possono essere rifiniti “praticamente in qualsiasi colore desiderato”, afferma Novitec. Gli artigiani di Maranello fanno già un lavoro straordinario e difficilmente migliorabile nel rifinire l’abitacolo della 296, quindi sarebbe una bella sfida vedere come Novitec può migliorare l’eccellenza di Maranello. Detto questo, è sempre un piacere osservare come il bodykit non cambi l'aspetto esteriore della Ferrari, poiché i preparatori hanno spesso la reputazione di rovinare le linee delle eleganti supercar. Nel regno degli specialisti più esclusivi, Novitec ha il suo seguito di estimatori proprio perché non intacca l’equilibrio stilistico originale e lo ha già dimostrato con altre sue creazioni.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/03/2023