La Ferrari Monza SP1 di LEGO fatta con 383.000 mattoncini

Sarebbero serviti 383.610 mattoncini Lego per creare la replica in grandezza naturale della Ferrari Monza SP1 che vedete nelle foto. Lungo 4,66 metri come l'originale, il modello di Lego imita con attenzione anche dettagli secondari, come le fessure circolari sui paraurti per i sensori di parcheggio e il radar anteriore per il cruise control adattivo. Uniche concessioni alla regola che vuole i modeli Lego fatti interamente ed esclusivamente di mattoncini sono le ruote, gli pneumatici e il volante, che appartengono alla regolare produzione Ferrari.

Lego Ferrari Monza SP1, il volante è vero

MADRINA DI UNA NUOVA ATTRAZIONE Il modello è in mostra a Legoland Denmark e attira i visitatori alla nuova attrazione Lego Ferrari Build & Race, che combina realtà e mondo virtuale. Qui i più giovani (e anche i non più tali) possono progettare e realizzare le proprie Ferrari di Lego in miniatura, per poi testarle su varie rampe e circuiti di prova appositamente realizzati. Una volta soddisfatti del risultato, possono scansionarle in un computer e guidarle in una versione digitale della mitica pista di Fiorano.

A QUALE MUSA SI ISPIRA La Monza SP1 di Lego replica un bolide in serie limitatissima che nella vita reale è basato sulla Ferrari 812 Superfast (qui la nostra super-prova). Adotta un motore V12 da 6,5 litri, 810 cavalli e 719 Nm di coppia: raggiunge i 100 km/h da fermo in 2,9 secondi e supera i 300 km/h di velocità massima. Destinata all'uso in pista, ma guidabile anche su strada, la roadster one-off del Cavallino aveva un prezzo al lancio di circa 1,6 milioni di euro, ma vista la rarità è un pezzo da collezione ambitissimo e ora per gli esemplari in vendita le richieste si aggirano sui 2,8 milioni.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/05/2023