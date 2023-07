Perez e l'ipotesi di sabotaggio da parte della Red Bull: "È impossibile"

Anche a Budapest prosegue il momento difficile di Sergio Perez. Il messicano ha sbattuto dopo pochi minuti della prima sessione di prove libere e in qualifica non è andato oltre a un nono posto che ha come unica nota positiva l'aver interrotto la striscia di eliminazioni precoci prima della Q3. Il momento di calo di prestazioni, iniziato dal GP Miami, prosegue e con esso le ipotesi sulle cause che lo hanno provocato.

FIDUCIA NELLA RED BULL Il crollo di Perez è stato così netto che tra i suoi tifosi si è instaurato il sospetto che la Red Bull lo stia sabotando per evitare che possa dare fastidio a Max Verstappen. A domanda precisa su questa teoria, il messicano ha risposto così al Mundo Deportivo: ''No, no, è impossibile. Il team è totalmente concentrato nel darmi l'opportunità di esibirmi al meglio. Sento il supporto di tutta la squadra''.

CONCENTRATO SUL PRESENTE Il calo di prestazioni ha alimentato anche le voci sul futuro di Perez e sulla sua possibile sostituzione. Forte di un contratto valido fino al termine del 2024, il messicano spiega di essere concentrato solo sul tornare quello di inizio anno, conservando così la seconda posizione nel mondiale che ancora occupa: ''Adesso penso solo a questo momento, a tornare al livello che avevo all'inizio della stagione. La gente dimentica e pensa che io sia secondo in campionato perché mi hanno regalato i punti. Se sono ancora secondo nel Mondiale dopo la brutta fase che ho avuto, è a causa del mio buon inizio d'anno. Ma comunque, il mio unico obiettivo ora è tornare a quel livello e non sto pensando oltre. Non sto pensando al 2025''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/07/2023