Ferrari verso Budapest, Vasseur suona la carica: "Ci aspettiamo di lottare vicino ai primi"

La Ferrari va Budapest per riscattare la brutta domenica di Silverstone. Su una pista dalle caratteristiche un po’ meno sfavorevoli alla SF-23 – almeno sulla carta – il Cavallino inizia il fine settimana dell’Hungaroring con l’obiettivo di tornare in lotta per il podio. E di dare seguito alle prestazioni mostrate in Canada e soprattutto in Austria, le due gare precedenti a quella inglese in cui Charles Leclerc e Carlos Sainz si erano messi in evidenza con un ritmo da seconda forza in pista.

F1 GP Austria 2023, Red Bull Ring: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) lotta in pista con Max Verstappen (Red Bull Racing)

PARLA VASSEUR Questa è almeno l’intenzione del team principal Frederic Vasseur, che punta a riallacciare il filo con il Red Bull Ring dimenticando le performance negative di Silverstone: “Arriviamo a Budapest determinati a continuare il percorso di crescita iniziato nelle ultime gare con l’introduzione di aggiornamenti tecnici sulla SF-23. A Silverstone le cose non sono andate come speravamo ma in Canada e in Austria abbiamo fatto dei chiari passi avanti e in Ungheria crediamo ci siano le condizioni per dare a Charles e Carlos una macchina performante”.

F1 GP Gran Bretagna 2023, Silverstone: Frederic Vasseur (Scuderia Ferrari)

QUALIFICA CRUCIALE L’obiettivo è anche e soprattutto quello di fare una buona qualifica, sfruttando le discrete doti della SF-23 al sabato per ottenere un buon risultato alla domenica anche in considerazione del fatto che i sorpassi in Ungheria non sono mai troppo semplici. “Entrambi i piloti amano la pista – ha aggiunto Vasseur – e hanno preparato la corsa nei minimi dettagli, specie la qualifica che qui ha sempre un ruolo fondamentale. Questo fine settimana, per la prima volta, tutte le squadre devono fare i conti con un diverso format di qualifica, che prevede una sola mescola obbligatoria da usare in ciascuna delle tre fasi. Questa novità aggiunge un’ulteriore variabile da guardare con attenzione, visto quanto sono ravvicinati i valori tra la maggior parte delle squadre. Ci aspettiamo di lottare vicino ai primi sabato e domenica”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 19/07/2023