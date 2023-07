F1, Vasseur spiega la deludente prestazione Ferrari: "Abbiamo avuto paura del degrado gomme"

Dal chiudere come seconda forza al Red Bull Ring al risvegliarsi quarta auto in pista a Silverstone, il passo è stato brevissimo per la Ferrari SF-23. Ed è avvenuto in meno di una settimana. Al netto delle caratteristiche dei circuiti, quello che appare sempre più evidente è come, in un contesto di grande equilibrio (ad eccezione ovviamente della Red Bull di Verstappen) sia l’approccio al fine settimana a stabilire la differenza tra un secondo e un decimo posto. E che sia stato principalmente il lavoro non perfetto sul piano dello studio delle gomme a causare il deludente nono e decimo piazzamento di Charles Leclerc e Carlos Sainz nel GP Gran Bretagna 2023.

F1 GP Gran Bretagna 2023, Silverstone: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) in lotta a centro gruppo

PARLA VASSEUR Almeno questa è l’impressione di Frederic Vasseur che, dopo la bandiera a scacchi, ha spiegato la prestazione sottotono facendo riferimento alla “paura” del degrado delle nuove Pirelli. “Credo che i problemi – ha detto il team principal Ferrari ai microfoni Sky – siano iniziati venerdì, quando non abbiamo fatto la simulazione gara con Leclerc e abbiamo provato soltanto le Soft sulla lunga distanza. Ci siamo spaventati per il troppo degrado di venerdì e quindi abbiamo deciso di lavorare su Medium e Hard, e anche con quelle mescole non abbiamo spinto a sufficienza e siamo stati troppo conservativi anche se il consumo gomme è stato molto minore di quanto ci aspettassimo. Abbiamo poi avuto sfortuna con la Safety Car, ma il problema principale è stato il passo troppo conservativo. Avremmo potuto fare un lavoro migliore con il nostro pacchetto”.

VEDI ANCHE

F1 GP Gran Bretagna 2023, Silverstone: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari)

PROSSIME GARE Di buono c’è che da Silverstone il circus si sposterà a Budapest su un circuito totalmente diverso, per poi volare in pochi giorni ancora a Spa, su un’altra pista dalle caratteristiche differenti: “Passeremo dalla Gran Bretagna all’Ungheria, che sono piste agli estremi, e poi ci sarà ancora Spa. Quindi il range dei prossimi circuiti che affronteremo è molto ampio e gli adattamenti del pacchetto saranno cruciali. Continueremo a sviluppare l’auto, presto arriveranno nuovi pezzi, ma siamo così vicini che un piccolo errore costa una fortuna, e che è facile scivolare da secondo a decimo o risalire da decimo a secondo. Non sono preoccupato, perché se in qualifica avessimo messo tutto insieme avremmo fatto la prima fila. Quello che è successo in gara è stata conseguenza dell’inizio di stagione, abbiamo avuto paura del degrado e siamo stati troppo conservativi”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 09/07/2023