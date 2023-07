F1, Ferrari opaca anche a Budapest. Vasseur: "Niente scuse, abbiamo lavorato male con le gomme"

Doveva essere un circuito più favorevole proprio secondo le previsioni della Ferrari, ma invece le qualifiche dell’Hungaroring hanno mostrato una rossa più vicina a quella, opaca, vista a Silverstone che non a quella, ben più brillante, di Spielberg e Montreal. Tutta colpa delle gomme, o meglio della gestione delle gomme, che ha reso complicato il fine settimana di Budapest caratterizzato dall’allocazione alternativa delle Pirelli. Così, Frederic Vasseur si trova costretto a commentare un sesto posto di Charles Leclerc e addirittura un undicesimo piazzamento in griglia per Carlos Sainz, eliminato in Q2 per lo scarso feeling con le medie.

F1 GP Ungheria 2023, Budapest: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari)

PARLA VASSEUR “Nulla a che vedere col format – ha spiegato il team principal del Cavallino ai microfoni Sky – che è lo stesso per tutti. Abbiamo faticato molto di più ad avere un quadro chiaro della situazione prima delle qualifiche e a gestire bene le gomme, perché credo che il risultato sia dovuto più a una cattiva gestione che ad altro. Non abbiamo fatto un buon lavoro in questo senso… Ci aspettavamo molto di meglio, ma guardando le FP2 eravamo in buone condizioni, così come anche stamattina dopo la simulazione qualifica nelle FP3. Certo, faceva molto più caldo rispetto a ieri, ma era lo stesso per tutti e non dobbiamo per forza trovare delle scuse. Se è andata così, vuol dire che non abbiamo lavorato correttamente”.

F1 2023, GP Ungheria: Charles Leclerc (Ferrari)

SORPRESA ALFA Vasseur ha poi parlato anche dell’Alfa Romeo, che ha chiuso le qualifiche al quinto e settimo posto, con Zhou addirittura davanti a Leclerc: “Sì, credo che tutti siano sorpresi dei loro risultati perché in questo weekend non avevano portato aggiornamenti in pista. Di solito ci concentriamo sempre sugli sviluppi delle macchine eppure loro sono passati dal fondo del gruppo alle prime posizioni sono interpretando al meglio il loro pacchetto. Di certo questa è una buona lezione per tutti. Charles? La battaglia era molto serrata, alla fine perdi una fila per pochi centesimi e quindi è normale in casi come questo aspettarsi di più. Sapevamo di essere più lenti di Max però eravamo stati davanti a Lewis per tutte le qualifiche e solo alla fine non ci siamo riusciti. In gara sarà cruciale il primo giro, anche perché spesso si formano dei trenini di auto con il Drs e diventa molto difficile superare”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 22/07/2023