Rosberg preso in giro da una ragazzina in diretta tv: "Buona fortuna Britney"

Disavventura per Rosberg che si è molto arrabbiato con una ragazzina che lo ha chiamato con un soprannome che non ama

L'esperienza di Nico Rosberg al GP Ungheria, nella duplice veste di commentatore per i vari canali dell'emittente Sky e di intervistatore dei piloti a fine gara, è stata incredibilmente macchiata da un episodio avvenuto con una ragazzina. Questo weekend la F1 ha lanciato una speciale versione delle trasmissioni dedicata al pubblico più giovane, con grafica differenziata e varie soluzioni che strizzano l'occhio ai giovanissimi. Proprio in una di queste iniziative è accaduto il fattaccio che ha contrariato non poco il campione del mondo 2016.

IL BATTIBECCO Rosberg era ospite della trasmissione di Sky Sports UK lanciata a Budapest e chiamata Sky Kids FYI. Presenti assieme a lui i giovani Zac, Braydon e Scarlett che avevano il compito di presentare il programma. Al termine del suo intervento riguardo al gran premio, giunto in quel frangente agli ultimi giri, Rosberg si è sentito chiamare ''Britney'' da Scarlett. Questo il botta e risposta andato in onda tra i due:

Scarlett: ''Buona fortuna Britney, spero che tu stia bene''

Rosberg: ''No Scarlett, non era bella. Condivido un segreto con voi ragazzi, non è stato affatto bello''

Scarlett: ''Grazie Britney''

Rosberg: ''Per favore, scusati''

Scarlett: ''Scusa''

Rosberg: ''Scuse accettate''

IL SOPRANNOME MALSOPPORTATO La giovane Scarlett è andata a toccare un nervo scoperto di Rosberg. Il tedesco è stato infatti soprannominato ''Britney'' dall'allora compagno di squadra alla Williams, Mark Webber, durante il GP Brasile del 2006. I due avevano battagliato nel corso del primo giro, con Rosberg che aveva colpito la vettura dell'australiano rompendo la sua ala anteriore e danneggiando in parte quella posteriore di Webber. Subito dopo il tedesco aveva perso il controllo della vettura andando a sbattere. Webber, che nel frattempo aveva ricevuto l'ordine da parte del team di far rientrare ai box prima il compagno di squadra per permettere la sostituzione dell'ala rotta, transitando davanti ai rottami della FW28 aveva risposto con sarcasmo: ''Britney è nel muro''. Il soprannome, che prende spunto dai lunghi capelli biondi di Rosberg e da una vaghissima somiglianza con la popstar Britney Spears, è poi rimasto nel corso degli anni, seppur mal sopportato dal diretto interessato.

