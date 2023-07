F1 GP Ungheria 2023, PL1: Perez subito a muro, sbaglia anche Sainz. Russell al top

È la pioggia la vera grabde protagonista del primo turno di prove libere del weekend a Budapest. Al termine di una sessione di 60 minuti in cui l'azione è stata davvero scarsa, il più rapido è George Russell: l'inglese ha infatti fermato i cronometri sull'1:38.795 con gomme intermedie, seguito dalla McLaren di Oscar Piastri e dall'Aston Martin di Lance Stroll. Assenti all'appello le grandi firme, a partire da un Max Verstappen che ha percorso soltanto quattro giri senza neanche un giro cronometrato.

PEREZ E SAINZ Da segnalare anche che la sessione è stata interrotta in due occasioni con la bandiera rossa: il primo a finire contro il muro è stato Sergio Perez, che ha sbagliato subito al primo giro dopo l'uscita dai box, quando la pista era ancora asciutta. Il messicano ha quindi iniziato il weekend in cui tanti si aspettano il suo riscatto nel peggiore dei modi possibile, pur non perdendo granché rispetto a tutti i rivali. A pochi minuti dalla fine, errore anche per Carlos Sainz, che ha perso il controllo della sua Ferrari SF-23 in uscita da curva-3, restando poi incastrato sul cordolo: spinto dai commissari, lo spagnolo è riuscito a rientrare da solo ai box con un piccolo danno sull'ala anteriore.

La Formula 1 torna in pista già nel pomeriggio di venerdì 21 luglio, per una sessione che si spesa essere asciutta o comunque un po' più indicativa dei valori in pista (il meteo per sabato e domenica è buono). L'appuntamento con la cronaca live minuto per minuto delle PL2 su MotorBox è alle 16.45, con partenza prevista alle 17.00.

Prove libere 1 GP d'Ungheria 2023 terminate. Rivivi la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

14.35 - Finisce qui anche la nostra diretta. Vi salutiamo dandovi appuntamento per le 16.45 quando inizierà la cronaca delle FP2, che tutti speriamo siano un po' più interessanti di questa prima sessione.

14.33 - La classifica finale di queste prime prove libere a Budapest.

14.30 - Sventola la bandiera a scacchi su questa diremmo interlocutoria prima sessione di prove libere del GP Ungheria 2023. Da segnalare che proprio sul gong Piastri si è ancora migliorato, e che però poi Russell si è rimesso davanti a tutti: 1:38.795 per lui.

14.29 - Oscar Piastri fa ancora meglio, ma subito dopo è ancora George Russell a migliorarsi: 1:39.652 per l'inglese della Mercedes.

14.28 - Yuki Tsunoda procede lentamente in pista con l'ala anteriore danneggiata sull'endplate di destra. Nel frattempo Russell si mette al comando della sessione in 1:40.444.

14.25 - Anche Verstappen scende dalla macchina e torna nel paddock: il campione del mondo quindi termina la sessione senza alcun tempo cronometrato. Intanto Alonso migliora portandosi sull'1:40.687. Alle sue spalle Stroll, Russell e Leclerc.

14.24 - Fernando Alonso si prende la leadership in 1:43.277. Lo spagnolo è seguito da Bottas, Hulkenberg, Norris e Russell.

14.22 - Sessione finita per Carlos Sainz: lo spagnolo era rimasto in macchina pronto per ripartire dopo il cambio dell'ala anteriore, ma poi ha ricevuto il niet da parte dei meccanici.

14.21 - Prima della bandiera rossa, al comando della sessione c'erano andate le due Williams: Logan Sargeant è il più rapido in 1:46.838, con mezzo secondo di vantaggio su Alexander Albon.

14.19 - Semaforo verde e si riparte per gli ultimi 10 minuti abbondanti di queste non proprio emozionanti FP1.

14.18 - Si ripartirà tra solo un minuto, visto che Sainz è rientrato ai box da solo.

14.17 - Confermiamo che Sainz ha dato un piccolo ''bacio'' alle barriere, danneggiando l'endplate di sinistra della sua ala anteriore. Carlos è stato adesso spinto dai commissari ed è riuscito a ripartire.

14.15 - Bandiera rossa! Carlos Sainz ha perso il controllo della sua SF-23 in uscita di curva-3 e rimasto ''incastrato'' sul cordolo. Non sappiamo ancora se lo spagnolo ha anche picchiato contro le barriere.

14.14 - Attenzione perché abbiamo finalmente un giro cronometrato: 1:47.787 per Valtteri Bottas, che è inevitabilmente anche al primo posto in classifica. In pista anche Albon, Ricciardo, Verstappen e Sargeant.

14.11 - Si rivede in pista Valtteri Bottas, anche lui impegnato con le intermedie.

14.10 - I piloti ad aver effettuato almeno un giro con le intermedie sono Albon, Magnussen, Norris, Sainz, Ocon, Gasly, Leclerc, Piastri e Hamilton. Si prepara a scendere in pista intanto Max Verstappen.

14.07 - Mancano poco più di 20 minuti al termine e ancora non abbiamo neanche un tempo cronometrato. Il più contento di tutti sarà probabilmente Sergio Perez, che è costretto a guardare la sessione in tv dopo l'incidente al primo giro di queste PL1.

14.03 - Inizia a piovere anche con una certa insistenza: in pista adesso Magnussen, Norris e Piastri con le intermedie.

14.00 - Anche Leclerc torna ai box dopo un solo giro con le intermedie, mostrando come in pista ci sia un bassissimo livello di aderenza.

13.58 - Un giro con le intermedie anche per Sainz e Albon, che sono già tornati ai box, seguiti da Leclerc.

13.55 - In pista adesso c'è Ocon, che però dopo un solo giro molto lento con le Pirelli ''verdi'' torna ai box. Intanto, una parziale buona notizia arriva dal radar meteo: sembra in arrivo altra pioggia, il che potrebbe regalarci quantomeno un po' di azione con le intermedie.

13.52 - Non è durata molto. La pista è nelle condizioni peggiori possibili: troppo asciutta le intermedie (Hamilton via radio ha detto ''queste gomme sono già danneggiate''), troppo umida per girare senza rischi con le slick. Bisognerà aspettare per avere un po' di azione...

13.50 - Dopo cinque minuti di silenzio in pista, adesso è Lewis Hamilton il primo a uscire dai box con un nuovo treno di gomme intermedie. Vedremo se la pista è pronta per questo tipo di mescola, anche se l'inglese nelle prime due curve non ha alzato acqua...

13.45 - Infatti, dopo 15 minuti di queste PL1, non abbiamo neppure un giro cronometrato: tutti i piloti sono tornati ai box, probabilmente per montare le gomme intermedie.

13.44 - Tutti in pista con le gomme d'asciutto, ma le condizioni sono in peggioramento soprattutto nel terzo settore. E infatti Valtteri Bottas va in testacoda, ma riparte senza danni.

13.41 - Semaforo verde e si riparte, con Kevin Magnussen che per primo scende in pista. C'è comunque subito un gran bel traffico in pista, con i soli Zhou, Hulkenberg e Sargeant che per il momento aspettano ai box.

13.40 - La sessione ripartirà tra un minuto. E intanto in tribuna gli appassionati aprono gli ombrelli perché sta cominciando a piovere...

13.37 - Di sicuro il modo peggiore per cominciare il weekend per il messicano, che via radio ha spiegato di ''non crederci''. Un errore piuttosto grave, che gli impedirà di prendere il feeling con la pista in questa prima sessione di test.

13.34 - Attenzione, bandiera rossa! Sergio Perez è andato contro il muro in curva-5 dopo aver toccato l'erba in ingresso!

13.30 - Semaforo verde e si va con la prima sessione di prove libere del weekend del GP Ungheria 2023. Il primo a scendere in pista è stato George Russell, seguito da Alex Albon e da un certo... Daniel Ricciardo (sì, era lui la novità nella sigla della Formula 1).

13.28 - Due minuti al via della sessione: c'è tempo quindi per parlare di gomme, perché Pirelli ha portato in pista le tre mescole più morbide del lotto, le C5, le C4 e le C3 (che in questo fine settimana saranno le Hard ''bianche''). Tutti e tre i compound saranno protagonisti domani in qualifica, con un nuovo format che vi abbiamo spiegato qui.

Hungaroring, here we go!



13.25 - Ma prima di cominciare, è tempo di parlare di meteo: 35 gradi l'asfalto, 25 l'aria, in una giornata resa fresca dalle tante nuvole che per il momento stazionano sopra il circuito di Budapest. Al punto che la Formula 1 parla di un 80% di rischio pioggia per la prossima ora.

13.20 - Abbiamo da poco assistito alla solita sigla di inizio sessione, con la celebre musichetta che accompagna la F1 ogni volta che si accendono i motori. C'è, però, una gustosa - e decisamente sorridente - novità:

13.15 - Buon pomeriggio a tutti voi, cari lettori di MotorBox. Siamo in diretta per raccontarvi le prove libere 1 del GP Ungheria 2023: pronti per seguirle insieme a noi? 15 minuti d'attesa, poi tutti i piloti saranno in pista per il primo assaggio del fine settimana all'Hungaroring.