Gli ascolti tv del GP Ungheria 2023

In un weekend tipicamente estivo e caratterizzato dalle alte temperature, il GP Ungheria ha potuto beneficiare della doppia diretta tv sia su Sky Sport sia su Tv8. Con un campionato ormai saldamente nelle mani di Max Verstappen e della Red Bull, e con una Ferrari relegata al ruolo di comprimario, i dati di ascolto non raggiungono però numeri particolarmente elevati neanche in questa occasione, confermando come ormai solo lo zoccolo duro di appassionati di F1 segua i gran premi.

I NUMERI Partendo dalla diretta delle 15 sui canali di SkySport, sono stati 930.000 gli spettatori medi, un numero del tutto analogo a quello registrato per il precedente GP Gran Bretagna che era trasmesso però in esclusiva. La contemporanea trasmissione in chiaro su Tv8 ha totalizzato invece 1.431.000 spettatori, per il 13,7% di share. In questo caso il dato è ovviamente migliore rispetto all'appuntamento di Silverstone trasmesso in differita e fermatosi a poco più di un milione di telespettatori, ma il confronto è deficitario se prendiamo la precedente gara trasmessa in diretta, il GP Spagna. A inizio giugno furono infatti oltre 1,7 milioni i telespettatori, per unno share del 14,5%.

PROSSIMI APPUNTAMENTI Con la MotoGP ancora ferma per le vacanze, nel prossimo weekend sarà di scena ancora la F1 con il GP Belgio. La gara di Spa, ultima in calendario prima della sosta estiva, sarà trasmessa in diretta da SkySport e in differita nel tardo pomeriggio su Tv8.

Pubblicato da Luca Manacorda, 24/07/2023