GP Ungheria 2023: ordine di arrivo e risultati

Tutti i risultati dell'undicesimo weekend della stagione 2023, in programma sul circuito dell'Hungaroring

Altro appuntamento classico nel mezzo dell'estate europea, il GP Ungheria torna protagonista questo weekend. Il circuito dell'Hungaroring presenta caratteristiche molto diverse rispetto agli ultimi gran premi, presentando una parte centrale molto tortuosa e rettilinei brevi, dove non mancano comunque le occasioni di sorpasso in staccata. Lo scorso anno la pole position fu realizzata da George Russell con il crono di 1:17.377, mentre la gara venne vinta da Max Verstappen.

RISULTATI GP UNGHERIA 2023

GARA - Max Verstappen domina il GP Ungheria. L'olandese passa al via Hamilton e poi allunga sempre più sui rivali. Sul podio anche Lando Norris e Sergio Perez, bravo a rimontare dal nono posto e a chiudere davanti al sette volte iridato. Domenica anonima per le due Ferrari. Un incidente al via ha messo subito fuori dai giochi le due Alpine.

F1 GP UNGHERIA 2023, ORDINE DI ARRIVO

Pos Pilota Team Distacco 1 Max Verstappen Red Bull-Honda 2 Lando Norris McLaren-Mercedes 33.731 3 Sergio Perez Red Bull-Honda 37.603 4 Lewis Hamilton Mercedes 39.134 5 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 62.572 6 George Russell Mercedes 65.825 7 Charles Leclerc* Ferrari 70.317 8 Carlos Sainz Ferrari 71.073 9 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 75.709 10 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1 giro 11 Alex Albon Williams-Mercedes 1 giro 12 Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari 1 giro 13 Daniel Ricciardo AlphaTauri-Honda 1 giro 14 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1 giro 15 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1 giro 16 Guanyu Zhou Alfa Romeo-Ferrari 1 giro 17 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1 giro Rit Logan Sargeant Williams-Mercedes Rit Esteban Ocon Alpine-Renault Rit Pierre Gasly Alpine-Renault

In corsivo l'autore del giro veloce

*Leclerc 5 secondi di penalità per eccesso di velocità in corsia box

F1 GP UNGHERIA 2023, GRIGLIA DI PARTENZA

1a Fila 1. Lewis Hamilton

Mercedes 2. Max Verstappen

Red Bull 2a Fila 3. Lando Norris

McLaren 4. Oscar Piastri

McLaren 3a Fila 5. Guanyu Zhou

Alfa Romeo 6. Charles Leclerc

Ferrari 4a Fila 7. Valtteri Bottas

Alfa Romeo 8. Fernando Alonso

Aston Martin 5a Fila 9. Sergio Perez

Red Bull 10. Nico Hulkenberg

Haas 6a Fila 11. Carlos Sainz

Ferrari 12. Esteban Ocon

Alpine 7a Fila 13. Daniel Ricciardo

AlphaTauri 14. Lance Stroll

Aston Martin 8a Fila 15. Pierre Gasly

Alpine 16. Alex Albon

Williams 9a Fila 17. Yuki Tsunoda

AlphaTauri 18. George Russell

Mercedes 10a Fila 19. Kevin Magnussen

Haas 20. Logan Sargeant

Williams

RISULTATI DEL SABATO

QUALIFICHE - Lewis Hamilton ottiene la pole position al termine delle qualifiche del GP Ungheria. Il britannico precede di appena 3 millesimi Max Verstappen, terzo Lando Norris. Sorprendenti le due Alfa Romeo che fanno meglio della Ferrari. Eliminato al termine della Q2 Carlos Sainz, solo diciottesimo George Russell.

VEDI ANCHE

F1 GP UNGHERIA 2023, RISULTATI QUALIFICHE

Pos Pilota Team Q1 Q2 Q3 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.577 1:17.427 1:16.609 2 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:18.318 1:17.547 1:16.612 3 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:18.697 1:17.328 1:16.694 4 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:18.464 1:17.571 1:16.905 5 Guanyu Zhou Alfa Romeo-Ferrari 1:18.143 1:17.700 1:16.971 6 Charles Leclerc Ferrari 1:18.440 1:17.580 1:16.992 7 Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari 1:18.775 1:17.563 1:17.034 8 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:18.580 1:17.701 1:17.035 9 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:18.360 1:17.675 1:17.045 10 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1:18.695 1:17.652 1:17.186 11 Carlos Sainz Ferrari 1:18.393 1:17.703 12 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:18.854 1:17.841 13 Daniel Ricciardo AlphaTauri-Honda 1:18.906 1:18.002 14 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:18.782 1:18.144 15 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:18.743 1:18.217 16 Alex Albon Williams-Mercedes 1:18.917 17 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1:18.919 18 George Russell Mercedes 1:19.027 19 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:19.206 20 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:19.248

PL3 - Lewis Hamilton è stato il più rapido nella terza sessione di prove libere del GP Ungheria. Il pilota della Mercedes ha staccato di due decimi la coppia Red Bull e un ottimo Nico Hulkenberg, quinto Lando Norris.

F1 GP UNGHERIA 2023, RISULTATI PL3

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:17.811 20 2 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:18.061 0.250 23 3 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:18.067 0.256 25 4 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1:18.077 0.266 21 5 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:18.082 0.271 19 6 George Russell Mercedes 1:18.119 0.308 22 7 Charles Leclerc Ferrari 1:18.190 0.379 28 8 Carlos Sainz Ferrari 1:18.234 0.423 29 9 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:18.350 0.539 20 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari 1:18.489 0.678 24 11 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:18.536 0.725 20 12 Guanyu Zhou Alfa Romeo-Ferrari 1:18.544 0.733 23 13 Alex Albon Williams-Mercedes 1:18.592 0.781 17 14 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:18.598 0.787 19 15 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:18.649 0.838 26 16 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:18.776 0.965 22 17 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:18.814 1.003 16 18 Daniel Ricciardo AlphaTauri-Honda 1:18.828 1.017 28 19 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:18.979 1.168 22 20 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1:19.156 1.345 29

RISULTATI DEL VENERDI'

PL2 - Charles Leclerc ottiene il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del GP Ungheria. Risultati di difficile lettura, con programmi di lavoro molto diversi. Secondo tempo per Lando Norris, staccato di pochi millesimi, seguono Pierre Gasly e Yuki Tsunoda. Red Bull nelle retrovie.

F1 GP UNGHERIA 2023, RISULTATI PL2

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Charles Leclerc Ferrari 1:17.686 20 2 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:17.701 0.015 30 3 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:17.918 0.232 26 4 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1:17.934 0.248 31 5 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:18.045 0.359 30 6 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1:18.058 0.372 29 7 Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari 1:18.085 0.399 29 8 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:18.105 0.419 32 9 Guanyu Zhou Alfa Romeo-Ferrari 1:18.108 0.422 31 10 Carlos Sainz Ferrari 1:18.182 0.496 20 11 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:18.279 0.593 18 12 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:18.319 0.633 33 13 Alex Albon Williams-Mercedes 1:18.377 0.691 32 14 Daniel Ricciardo AlphaTauri-Honda 1:18.385 0.699 30 15 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:18.504 0.818 27 16 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.746 1.060 28 17 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:18.836 1.150 30 18 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:18.978 1.292 14 19 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:19.117 1.431 18 20 George Russell Mercedes 1:19.175 1.489 23

PL1 - La pioggia ha disturbato non poco la prima sessione di prove libere del GP Ungheria. Pochi i giri completati, con le migliori prestazioni ottenute nel finale. George Russell è stato il più rapido davanti a Oscar Piastri, uscite di pista per Carlos Sainz e Sergio Perez.

F1 GP UNGHERIA 2023, RISULTATI PL1

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 George Russell Mercedes 1:38.795 13 2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:39.154 0.359 14 3 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:40.013 1.218 10 4 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:40.277 1.482 13 5 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:40.687 1.892 8 6 Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari 1:41.032 2.237 14 7 Charles Leclerc Ferrari 1:41.142 2.347 12 8 Guanyu Zhou Alfa Romeo-Ferrari 1:41.363 2.568 9 9 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:41.416 2.621 15 10 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1:42.706 3.911 12 11 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:42.906 4.111 14 12 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1:45.575 6.780 7 13 Alex Albon Williams-Mercedes 1:47.407 8.608 10 14 Daniel Ricciardo AlphaTauri-Honda No Time 7 15 Carlos Sainz Ferrari No Time 6 16 Sergio Perez Red Bull-Honda No Time 2 17 Esteban Ocon Alpine-Renault No Time 4 18 Pierre Gasly Alpine-Renault No Time 3 19 Max Verstappen Red Bull-Honda No Time 4 20 Lewis Hamilton Mercedes No Time 3

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/07/2023