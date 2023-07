Verstappen e il bentornato a Ricciardo: "Se fa bene ora potrebbe tornare, giusto?"

Il giovedì di Budapest è caratterizzato dal ritorno nel paddock di Daniel Ricciardo, appena ingaggiato dall'AlphaTauri come sostituto di Nyck De Vries. La decisione presa dal team guidato da Franz Tost e di proprietà della Red Bull è stata molto discussa negli ultimi giorni e inevitabilmente anche Max Verstappen ha dovuto rispondere a molto domande sull'accaduto.

F1 2023, GP Ungheria: Max Verstappen (Red Bull)

MAX SPINGE PER DANIEL Ricciardo e Verstappen sono stati compagni di squadra alla Red Bull dal 2016 al 2018, fino alla decisione dell'australiano di andare alla Renault allettato dall'idea di poter essere prima guida senza avere un compagno di squadra così ingombrante. Tra i due i rapporti sono sempre stati buoni, anche se non sono mancate le tensioni come nel celebre tamponamento nel GP Azerbaijan 2018 o, per restare all'Hungaroring sede di gara in questo weekend, il contatto al via del GP Ungheria 2017 che mise fuori dai giochi l'australiano. Nonostante questo, Verstappen ha ammesso che avrebbe voluto avere al suo fianco Ricciardo anche negli ultimi anni: ''In realtà non ho mai voluto che se ne andasse - ha detto col sorriso durante la conferenza stampa del giovedì - Sappiamo che ci troviamo molto bene. Se Daniel fa bene dove si trova ora, ovviamente ha l'opportunità di risalire, giusto? Quindi è tutto aperto, ad essere onesti''.

DISPIACIUTO PER DE VRIES La situazione che si è creata in AlphaTauri ha diviso a metà i sentimenti di Verstappen: se da una parte c'è da festeggiare il ritorno di Ricciardo, dall'altra c'è la triste uscita di scena del connazionale e amico Nyck De Vries. Parlando del noto test Pirelli decisivo per le sorti dei due, Verstappen ha detto: ''Ho già parlato parecchio con Daniel la scorsa settimana. Ho visto che era molto eccitato dopo aver guidato la nostra macchina. Quindi, ovviamente, è fantastico riavere Daniel in griglia, all'interno della famiglia''. Il leader del mondiale si augura che anche De Vries possa trovare un'occasione di riscatto come accaduto a Ricciardo: ''Certo, dall'altra parte, sono anche un buon amico di Nyck, quindi è triste vederlo andare via. Ma, sfortunatamente, è così che funziona questo mondo. Non credo ci siano rancori tra i piloti, è andata così. Ma devi andare avanti. Ci sono molte altre opportunità là fuori, non c'è solo la F1 in questo mondo di corse''.

DECISIONE GIUSTA Infine, Verstappen ha difeso l'operato della Red Bull, ritenendo che non sia criticabile il tempismo con cui è avvenuta la sostituzione, dopo appena 10 gran premi e a due gare dalla sosta estiva: ''È difficile, ma se la decisione è già stata presa, allora non credo che importi molto quando accadrà. Sono solo circostanze. Penso che sappiamo tutti che Nyck è un pilota incredibile, lo ha dimostrato in ogni singola categoria. Questa nuova generazione di auto, quando sei un debuttante, non importa l'età che hai o altro, sono piuttosto difficili. Inoltre, quella macchina probabilmente non è la più competitiva, il che ha solo reso le cose un po' più difficili. Penso che a volte tu abbia bisogno di questi uno o due momenti in cui brilli, in cui forse ottieni un punto o due punti e questo tipo di momenti non si sono verificati. Poi la squadra ha voluto cambiare qualcosa. Anche questo fa parte della F1: a volte è solo il momento sbagliato quando sei lì e non funziona per te''.

