De Vries rompe il silenzio dopo il licenziamento: "Vorrei ringraziare Red Bull e AlphaTauri"

Dopo 10 giorni in cui il suo licenziamento da parte di Red Bull e AlphaTauri ha tenuto banco nel mondo della F1, Nyck De Vries ha finalmente deciso di rompere il silenzio per parlare in prima persona di quanto accadutogli subito dopo il GP Gran Bretagna. Per farlo ha scelto di utilizzare Instagram, condividendo i suoi pensieri sulla vicenda accompagnati da una sua foto da bambino, già vestito con una tuta da pilota.

NESSUN RANCORE Nonostante la prematura uscita di scena, De Vries ha voluto subito chiarire di non essere arrabbiato con chi ha preso la decisione di sostituirlo con il rientrante Daniel Ricciardo: ''Una breve nota da parte mia... Dopo i recenti avvenimenti, ho deciso di prendermi un po' di tempo lontano dai social media, cosa che continuerò a fare. Vorrei ringraziare la Red Bull e la Scuderia AlphaTauri per l'opportunità di vivere il mio sogno. Certo, fa male che l'opportunità in F1 che ho sognato per così tanto tempo sia finita prematuramente. Ma la vita non è una destinazione, è un viaggio, e a volte devi prendere la strada difficile per arrivare dove vuoi''.

GUARDARE AVANTI L'ex iridato di Formula E ha proseguito il suo messaggio con altre frasi decisamente filosofiche, non dimenticando di ringraziare le persone comuni che gli sono state vicino nei giorni scorsi: ''Sono grato per le nostre vite privilegiate, orgoglioso del nostro viaggio e della mia famiglia. Questa è solo un'altra esperienza; andiamo avanti e non vediamo l'ora che arrivi il prossimo capitolo. Grazie a tutti per i vostri messaggi gentili e incoraggianti della scorsa settimana. È stato commovente sentire il vostro sostegno''.

LA POLEMICA L'unico passaggio ''piccante'' del post di De Vries è indirizzato ai media. A stimolare l'olandese a rompere il silenzio paiono essere stati alcuni commenti a lui attribuiti e molto critici verso la Red Bull pubblicati nei giorni scorsi. De Vries ha voluto chiarire di non aver parlato con nessuno in questo periodo: ''PS: ho ricevuto alcuni articoli interessanti su cose che ho detto nell'ultima settimana. Per chiarezza, non ho parlato con nessun media e per il momento mi godrò un po' di tempo per me. Auguro a tutti voi una bella estate''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/07/2023