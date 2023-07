Formula 1 GP Ungheria 2023, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

È la settimana del GP Ungheria di Formula 1 sull'Hungaroring di Budapest: gli orari per seguire in TV la gara su Sky, TV8 e NOW, le previsioni meteo e i risultati

GP UNGHERIA IN TV Il pilota olandese Max Verstappen e il suo team, la Red Bull, stanno riscrivendo la storia della Formula 1. Quest'anno tutte le gare sono state appannaggio della scuderia austriaca, con 8 affermazioni di SuperMax e due di Sergio Perez, apparso più in crisi nelle ultime uscite. Riuscirà la rincorsa all'en plein per il team capitanato da Christian Horner? A mettersi di traverso in Ungheria saranno soprattutto Lewis Hamilton - su una delle sue piste preferite - e George Russell della Mercedes, ma anche i due ferraristi Charles Leclerc e Carlos Sainz, e il vecchio leone Fernando Alonso, che all'Hungaroring ha già fatto vedere cose spaziali in Australia. Tutto qui? No, fari puntati anche sulle rigenerate McLaren che hanno sorpreso con Lando Norris e Oscar Piastri in occasione delle ultime due uscite, ma anche su Daniel Ricciardo, che ritorna in Formula 1 dalla porta di servizio dell'AlphaTauri per sostituire il deludente Nyck DeVries.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in chiaro in diretta su TV8 (solo qualifiche e gara) al canale 8 del digitale terrestre.

F1, GP Ungheria 2021: il circuito dell'Hungaroring

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 21 luglio

Prove libere 1: 13.30 – 14.30 (Live MotorBox dalle ore 13.15)

Prove libere 2: 17.00 – 18.00 (Live MotorBox dalle ore 16.45)

Sabato 22 luglio

Prove libere 3: 12.30 – 13.30 (Live MotorBox dalle ore 12.15)

Qualifiche: 16.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Domenica 23 luglio

Gara: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 22 luglio

Qualifiche: 16.00 (diretta)

Domenica 23 luglio

Gara: 15.00 (diretta)

TUTTO SUL GP D'UNGHERIA 2023

F1: particolare dell'Hungaroring, circuito sede del GP Ungheria

Il circuito dell'Hungaroring ospita ininterrottamente la Formula 1 dal 1986 e domenica lo farà per la 37° volta nella sua storia. A causa del suo tortuoso layout e delle poche possibilità di sorpasso che offre, molti dei gran premi disputati qui si sono qui trasformati nel famoso ''trenino ungherese'', ma più di un campione è riuscito a trovare il modo di sorpassare i rivali anche in Ungheria: indimeticabile la manovra compiuta proprio nel GP inaugurale da Nelson Piquet alla prima curva su Ayrton Senna. Quella curva è stata poi modificata nel 2003 al fine di allungare la staccata e produrre un chiaro punto di sorpasso. Due le zone DRS, in curva 1 e 2, attivabili dal medesimo detection point prima dell'ultima curva (la 14). Il giro più veloce mai corso in Ungheria risale alla stagione 2020, con Lewis Hamilton in grado di strappare la pole girando in 1'13''447. Anche il record ufficiale risale allo stesso weekend, ed è sempre del britannico che ha girato in 1'16''627 la domenica della gara. Lo scorso anno, con le ultime modifiche regolamentari, si è girato diversi secondi più lento, e quest'anno ci si attende tempi analoghi a quelli del 2021. L'Hungaroring è lungo 4,381 km che i piloti dovranno percorrere domenica per 70 volte.

Il caldo che attanaglia l'Europa non dovrebbe interessare l'Ungheria nel weekend di gara. Certo, le temperature toccheranno anche i 30° gradi, ma visti i picchi dei giorni precedenti, poteva andare sicuramente peggio. Piuttosto aleggia sul weekend l'incognita pioggia, di seguito i dettagli da weather.com*.

Venerdì 21 luglio: temperature: max 27°, min 17°; soleggiato, precipitazioni 70%, umidità 50%, vento 11 km/h.

Sabato 22 luglio: temperature: max 29°, min 17°; soleggiato, precipitazioni 50%, umidità 51%, vento 11 km/h.

Domenica 23 luglio: temperature: max 30°, min 18°; soleggiato, precipitazioni 20%, umidità 45%, vento 13 km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni antecedenti

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/07/2023