F1 GP Ungheria 2023, LIVE Prove Libere 2: Leclerc al comando, Verstappen 11°

LIVE BUDAPEST F1 Dopo le gare in Austria e Gran Bretagna, il luglio rovente della Formula 1 prosegue con il GP Ungheria a Budapest: nel tortuoso catino dell'Hungaroring, riparte la caccia di Max Verstappen ai record storici della categoria, ma anche l'inseguimento di Mercedes, Ferrari, Aston Martin e McLaren, che promettono di darsi agguerrita battaglia per il ruolo di seconda forza in pista. Con l'incognita aggiuntiva di un nuovo format di qualifiche che potrebbe regalare qualche sorpresa. Chi la spunterà? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio d'Ungheria 2023.

Prove libere 2 GP d'Ungheria 2023 in corso, segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

17.55 - Hamilton si lamenta via radio: ''Non ho grip''. Anche Hamilton, come Verstappen con le Soft, ha usato un solo treno di Medium in tutta la sessione.

17.51 - Tornano in pista ancora Sainz e Leclerc, entrambi con le Soft già usate per la simulazione qualifica. Stessa cosa anche per Verstappen, che torna al lavoro ancora con lo stesso treno di morbide di inizio sessione.

17.50 - Intanto Logan Sargeant viene avvisato via radio: ''C'è un po' di pioggia nel secondo settore''. Per il momento però nessuno sembra essere particolarmente preoccupato, visto che abbiamo 17 auto in pista con gomme slick.

17.47 - Lavoro molto particolare anche da parte della Mercedes: Hamilton è 16esimo, con Russell 20esimo e ultimo. Entrambi hanno utilizzato solo gomme Medium concentrandosi più che altro sul ritmo gara. Vedremo se ci sarà una simulazione qualifica entro la fine della sessione.

17.44 - Verstappen è tornato in pista per un'altra simulazione qualifica con le Soft usate in precedenza: l'olandese non è riuscito a migliorare il tempo precedente ed è quindi rimasto 11esimo, a sei decimi da Leclerc.

17.42 - Errore da parte dell'Alpine, che ha mandato in pista Esteban Ocon proprio mentre in pit-lane sopraggiungeva Charles Leclerc. Il monegasco ha inchiodato per dare precedenza e questo significa che quasi sicuramente arriverà una multa da 5.000 euro per l'unsafe release della scuderia francese.

A close call in the pit lane for Leclerc and Ocon! 😳#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/MGATUePCdw — Formula 1 (@F1) July 21, 2023

17.39 - Non un gran giro, invece, per Carlos Sainz con le Soft: il pilota spagnolo è solo decimo, a mezzo secondo (a parità di mescole) dal compagno Leclerc.

17.37 - Nessuno dei settori di Leclerc è stato da record, ma nel complesso il monegasco è riuscito a segnare il giro più veloce: 1:17.686 per Charles, che rifila solo 15 millesimi a Lando Norris. In pista intanto anche Carlos Sainz con le Soft nuove.

17.35 - Gomme Soft nuove anche per Charles Leclerc, che è il primo dei big a lanciarsi per la simulazione qualifica (ad eccezione delle due Red Bull che hanno già usato le morbide nel primo run).

17.33 - C'è subito da aggiornare la classifica, visto che qualcuno è tornato in pista con gomme Soft nuove per la propria simulazione qualifica: Ricciardo si inserisce in 12esima posizione (con 4 decimi di gap dal compagno Tsunoda), mentre Gasly va al secondo posto con 217 millesimi di ritardo da Norris.

17.31 - La classifica dopo 30 minuti di queste PL2:

17.28 - E adesso c'è invece Lando Norris a dettare legge: 1:17.701 per l'inglese della McLaren.

17.26 - Tsunoda va al comando della classifica provvisoria in 1:17.934. Seguono Hulkenberg, Alonso e Verstappen, tutti con gomme Soft nuove.

17.24 - La pista inizia a migliorare giro dopo giro: 1:18.058 per Hulkenberg, che batte di 2 decimi Lance Stroll a parità di gomme Soft nuove.

17.22 - La Williams sembra fare sul serio in questa sessione! 1:18.377 per Albon, che supera il compagno di squadra al vertice della classifica con gomme Medium nuove. Evidentemente il team inglese sta lavorando più in ottica qualifica.

It's a Williams 1-2 as things stand in FP2 thus far! 😮‍💨



Alex Albon in P1, and team mate Sargeant right behind him 💪#HungarianGP #F1 @WilliamsRacing pic.twitter.com/yD7gdTRXJE — Formula 1 (@F1) July 21, 2023

17.20 - Verstappen inizia con il secondo tempo, a 75 millesimi da Sargeant. Perez è invece settimo, con Leclerc in nona posizione.

17.18 - Gomme Soft nuove anche per Max Verstappen: a questo punto tutti i piloti hanno percorso almeno un giro in questa sessione.

17.15 - E si rivede in pista anche Checo Perez, che torna al lavoro dopo l'incidente di stamattina: gomme Soft nuove per il messicano della Red Bull.

Checo hits the track to bank up some good laps after his early exit from this morning's session



A job well done by the @redbullracing team to get his car fixed and ready! 🛠️#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/DX54Ax2uIl — Formula 1 (@F1) July 21, 2023

17.14 - Habemus Ferrari! Sainz e Leclerc cominciano l'attività pomeridiana, entrambi con gomme Medium nuove.

17.13 - La Mercedes per il momento non alza i toni: Hamilton è solo 13esimo al termine del primo giro lanciato, con 9 decimi di gap da Sargeant. Ancora peggio ha fatto Russell, 16esimo (e ultimo) con 1.5 secondi di ritardo dal leader.

17.10 - Inizia il lavoro pomeridiano per Russell e Hamilton, entrambi al lavoro con le Medium usate - o, meglio, rodate, visto che di fatto non si è girato - in PL1. Ancora ai box Red Bull e Ferrari.

17.08 - Intanto Logan Sargeant si va a prendere la miglior prestazione provvisoria in 1:18.836. Lo statunitense della Williams ha le Soft, al pari del compagno Albon. Medium per tutti, ad eccezione di Magnussen che ha le Hard.

17.05 - Per il momento sono invece ancora fermi ai box i superbig, con le due Ferrari, le due Mercedes e le due Red Bull che aspettano che siano gli altri a fare il lavoro sporco e gommare un po' la pista. Il fatto che i top team non girino però è un buon segnale sulle previsioni meteo: non dovrebbe piovere. Ed è infatti anche spuntato fuori un pallido sole a scaldare l'asfalto.

17.02 - Il primo pilota a segnare un giro veloce è Alex Albon, in pista con le Soft usate in FP1. Il miglior tempo è però adesso di Lando Norris, che chiude in 1:19.044, con gomme Medium nuove.

17.00 - Semaforo verde e si va! Via alle prove libere 2, che di fatto sono praticamente le prime libere della giornata.

16.55 - Per il resto, se vi siete persi la prima sessione di prove libere del weekend in Ungheria, ci verrebbe da dire che non avete perso granché. Ma non è vero, perché ci sono stati due incidenti, ed è almeno di uno di questi due che si continua a parlare nel paddock per le implicazioni future di mercato. Di cosa stiamo parlando? Scopritelo cliccando qui per ripercorrere le PL1 del GP Ungheria 2023.

16.50 - Abbiamo detto che lo speriamo perché il meteo parla ancora di un 40% di residue possibilità di avere la pioggia a rovinare i piani dei team. 23 gradi la temperatura dell'aria, 34 gradi quella dell'asfalto, con parecchie nuvole minacciose sopra il circuito.

16.45 - Buon pomeriggio a tutti voi, cari lettori di MotorBox! Siamo in diretta per raccontarvi le prove libere 2 del GP Ungheria 2023: 15 minuti d'attesa, poi le auto saranno di nuovo in pista per - speriamo - un'ora bella piena di attività all'Hungaroring.