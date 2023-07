Ferrari, Vasseur pensa positivo: "Passo gara migliore delle attese, noi vicini a Hamilton"

Il risultato del GP Ungheria ha confermato che la Ferrari è stata particolarmente deludente su una pista come quella di Budapest, che almeno secondo le simulazioni avrebbe dovuto sposarsi un po’ meglio con le caratteristiche della SF-23. Al contrario, dopo una qualifica da dimenticare anche la gara è andata al di sotto delle aspettative, con Charles Leclerc soltanto settimo all’arrivo, di poco davanti al compagno Carlos Sainz. Ma oltre alle prestazioni deficitarie sul circuito dell’Hungaroring, Frederic Vasseur deve però fronteggiare anche i tanti errori individuali che hanno ulteriormente aggravato il bilancio negativo del weekend.

F1 GP Ungheria 2023, Budapest: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari)

TROPPI ERRORI “Sì, è un po’ frustrante anche perché – spiega il team principal del Cavallino ai microfoni Sky – non possiamo permetterci tutti questi errori se vogliamo essere competitivi. Il passo non era magico, ma neanche così lontano da quello di Hamilton, e in queste condizioni non puoi commettere neanche uno sbaglio. L’aspetto positivo è che il passo era migliore rispetto alle attese, anche se avevamo un po’ di paura per il degrado delle gomme considerando le temperature di oggi. Ma non è stata una brutta gara in termini di ritmo, lo è stata in termini di risultato a causa dei troppi errori, dalle qualifiche di ieri agli sbagli di oggi nel pit-stop e con la penalizzazione (di Leclerc, sanzionato con cinque secondi per eccesso di velocità ai box, ndr)”.

F1 2023: Frederic Vasseur è team principal della Ferrari dal 9 gennaio 2023.

VERSO SPA Il manager francese guarda quindi già al prossimo fine settimana, nella consapevolezza di dover provare a invertire una rotta che rischia di farsi preoccupante: “È chiaro e limpido che la classifica cambia enormemente da un weekend all’altro, e che non è una questione di aggiornamenti o di pacchetti di sviluppi, ma di minimizzare gli errori. Gli altri team migliorano? Sì, ma il mio lavoro è preoccuparmi di noi stessi e capire come fare meglio in ogni singola area. Non è una cosa in particolare, perché una volta il problema è al pit-stop, un’altra volta è una cosa diversa. Dobbiamo invece spingere al massimo per crescere in ogni settore, e sto cercando di farlo lavorando su ogni singola persona che fa parte dell’azienda. È normale che sia così quando fai parte di una squadra corse”.

