Il nuovo format delle qualifiche non convince Leclerc: "Potrebbe essere un'incognita"

Dopo il mancato debutto nel weekend di Imola, questo fine settimana a Budapest debutta il nuovo format delle qualifiche, introdotto per limitare il numero di gomme che il fornitore Pirelli deve portare a ogni gran premi, con notevole risparmio dal punto di vista della sostenibilità ambientale. I piloti avranno a disposizione 11 set di pneumatici invece dei consueti 13 e in qualifica saranno obbligati a utilizzare una determinata mescola in ogni eliminatoria: dura per la Q1, media per la Q2 e morbida per la Q3. In totale avranno a disposizione 3 set di Hard bianche, 4 di Medium gialle e 4 di Soft rosse.

MOLTO COMPLICATO La novità, che a prima vista può sembrare relativamente importante, ha invece conseguenze importanti sul lavoro di team e piloti. All'Hungaroring ne ha parlato Charles Leclerc, che si aspetta possibili sorprese da questo cambio di regolamento: ''Sarà molto complicato perché anche la preparazione delle prove libere è piuttosto mischiata. Sento che vedremo molti programmi diversi nelle tre sessioni, perché ci sono tante opzioni diverse che puoi scegliere ora con questo nuovo formato. Quindi vedremo. Può essere un'opportunità, ovviamente, ma se prendi le decisioni sbagliate allora puoi imboccare una brutta strada per il tuo fine settimana. Ma fa parte del gioco''.

VEDI ANCHE

RISCHIO QUALIFICHE Le complicazioni principali potrebbero arrivare in qualifica, con l'obbligo di utilizzare la mescola più dura nel corso della Q1. Sottolineando anche i potenziali rischi dal punto di vista della sicurezza, Leclerc ha aggiunto: ''Penso che Q1 e Q2 saranno difficili con mescole diverse. Spingere su una gomma dura in modalità qualifica è qualcosa a cui non siamo abituati. Quindi credo che sarà abbastanza nuovo per tutti e questa potrebbe essere una sorpresa per alcuni. Non penso che il pericolo dovrebbe far parte dello sport, penso che debba vincere il migliore. Potrebbe essere un po' un'incognita per ora, poi più faremo questo format più le persone sapranno come aspettarsi e più le cose torneranno nel giusto ordine. Forse dopo le qualifiche ne sapremo di più. Ma sarà molto complicato con la quantità di gomme che abbiamo. Ovviamente a un certo punto devi usare quelle gomme, magari durante le prove libere o meno per scelta. Ma questo è il motivo per cui per ora rende le cose molto imprevedibili''.

MENO GIRI? Un'altra conseguenza del minor numero di set di gomme a disposizione potrebbe essere la riduzione dei chilomentri percorsi nelle sessioni di prove libere. Leclerc ha sottolineato: ''Ci sono due approcci: potremmo vedere molti meno run o la stessa quantità, ma in condizioni molto diverse per tutti. Puoi scegliere di girare con un set molto vecchio oppure con un set completamente nuovo. Questo era meno vero prima, quando era molto più facile prevedere cosa avrebbero fatto gli altri''. Il nuovo format denominato ATA (Alternative Tyre Allocation, ossia Allocazione Alternativa Gomme) verrà provato una seconda volta nel corso della stagione, in un weekend ancora da individuare.

Pubblicato da Luca Manacorda, 21/07/2023