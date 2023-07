F1 GP Ungheria 2023, Diretta LIVE Prove Libere 3

LIVE BUDAPEST F1 Dopo le gare in Austria e Gran Bretagna, il luglio rovente della Formula 1 prosegue con il GP Ungheria a Budapest: nel tortuoso catino dell'Hungaroring, riparte la caccia di Max Verstappen ai record storici della categoria, ma anche l'inseguimento di Mercedes, Ferrari, Aston Martin e McLaren, che promettono di darsi agguerrita battaglia per il ruolo di seconda forza in pista. Con l'incognita aggiuntiva di un nuovo format di qualifiche che potrebbe regalare qualche sorpresa. Chi la spunterà? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio d'Ungheria 2023.

Prove libere 3 GP d'Ungheria 2023 live dalle 12.15 di sabato 22 luglio. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.