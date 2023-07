Perez, il fantasma di Ricciardo e quell'errore "da principiante"

Nel giorno del ritorno di Daniel Ricciardo in F1, Sergio Perez ha scelto il modo peggiore per iniziare un weekend di gara. Il messicano è andato a muro appena sceso in pista per la prima sessione di prove libere del GP Ungheria, danneggiando gravemente la sua Red Bull che montava i nuovi aggiornamenti. Il messicano ha compiuto un errore piuttosto banale in curva 5 dell'Hungaroring, andando a toccare l'erba all'esterno e di conseguenza perdendo il controllo della vettura.

STRESS E IL FANTASMA DI RICCIARDO L'incidente di Perez è decisamente sorprendente per un pilota della sua esperienza e sottolinea ancora una volta come il messicano stia accusando la pressione del momento decisamente poco positivo che sta attraversando negli ultimi mesi. Franz Tost, team principal dell'AlphaTauri, ha evidenziato proprio l'aspetto mentale: ''Vinci e perdi le gare nella tua testa. La F1 è un business molto difficile''. Ralf Schumacher, ex pilota e ora opinionista per Sky Germania, è stato molto duro: ''Questo non può accadere. Prevedo che alla lunga perderà il suo posto. E forse il ritorno di Ricciardo al volante della Red Bull è più vicino di quanto tutti pensiamo''.

MARKO PRENDE TEMPO Ad allontanare un rapido ritorno di Ricciardo alla Red Bull è stato Helmut Marko, il quale non ha però escluso questa possibilità. L'austriaco ha spiegato: ''Se Ricciardo si presenta bene, potrebbe sicuramente essere un problema per la Red Bull in futuro. Ma questo sarà sicuramente possibile solo dopo la fine del 2024, quando scadrà il contratto di Perez''. Parlando delle prime prestazioni in psita dell'australiano al volante dell'AlphaTauri, Marko ha spiegato: ''Deve migliorare sul giro veloce per ottenere di più in qualifica, questo è il nostro obiettivo. C'è ancora una terza sessione di libere, quindi spero che possiamo risolvere questi problemi''.

CHECO MINIMIZZA L'incidente di venerdì aggiunge ulteriore pressione su Perez, che oltretutto in questo weekend non potrà più commettere errori. Marko ha infatti sottolineato: ''Ora non ha più pezzi di ricambio''. Il messicano, dal canto suo, ha cercato di minimizzare quanto accaduto: ''Non è niente di diverso da quello che potrebbe accadere a qualsiasi pilota in griglia. Abbiamo tutti momenti buoni e cattivi''.

F1 2023, GP Ungheria: l'incidente di Perez

ERRORE DA PRINCIPIANTE Non tutti la pensano come Perez, però. Martin Brundle, anche lui ex pilota di F1 e ora opinionista per Sky Sports UK, è stato piuttosto critico nei suoi confronti: ''È un errore da principiante. Posso solo presumere che sia per la pressione, perché non ha tagliato solo il bordo dell'erba o la linea bianca. Era sull'erba di un metro o qualcosa del genere. Non riesco proprio a capirlo. Quello che non vogliono che faccia è gettare tutti i nuovi sidepod aggiornati e i pezzi contro le barriere. Non hanno girato molto sull'altra macchina sull'asciutto, dove hanno una situazione di raffreddamento piuttosto estrema con i sidepod. Avevano bisogno di essere operativi e, per il livello in cui si trovano e l'esperienza che i piloti hanno alla Red Bull, non ne avevano bisogno''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 22/07/2023