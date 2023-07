Gli ascolti tv del GP Gran Bretagna 2023

Ascolti stabili per la gara di Silverstone, nella quale la Ferrari non ha brillato

La stagione estiva della F1 prosegue e nel weekend si è disputato uno degli appuntamenti storici del campionato, il GP Gran Bretagna. Le giornate di gran caldo e una Ferrari decisamente anonima in gara non hanno inciso più di tanto sugli ascolti, rimasti in linea con quelli del GP Austria di sette giorni prima. Dunque dati non esaltanti, ma che probabilmente sono una buona rappresentazione dello zoccolo duro di appassionati che segue il mondiale anche quando la Rossa non è competitiva e la lotta per il titolo è già stata chiusa da un imbattibile Max Verstappen.

I NUMERI Partendo dalla diretta delle 16 sui canali SkySport, sono stati 938.000 gli spettatori, per il 9,9% di share. Una settimana fa avevamo il solo dato di Sky Sport F1 che aveva raccolto 538.000 spettatori, per un totale che possiamo ipotizzare di poco superiore al milione. Su Tv8 la differita tardo pomeridiana totalizza 1.095.000 spettatori con il 9,4% di share. In questo il dato ricalca praticamente alla perfezione quello del Red Bull Ring, quando la platea media fu di 1.088.000 spettatori, ma con uno share più basso.

PROSSIMI APPUNTAMENTI In vacanza la MotoGP, la F1 tornerà di scena tra due domeniche con il GP Ungheria, penultimo appuntamento prima della sosta estiva. La gara, al via alle ore 15, verrà trasmessa in diretta sia da Sky Sport sia da Tv8.

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/07/2023