Sainz assolve il muretto Ferrari: "Siamo stati sfortunati"

Partita in quarta e quinta posizione, la Ferrari ha chiuso il GP Gran Bretagna ai limiti della zona punti, con Charles Leclerc nono e Carlos Sainz decimo. Lo spagnolo, ritrovatosi nel finale con gomma dura mentre i piloti attorno a lui erano quasi tutti con la morbida, ha rischiato addirittura di uscire dalla zona punti dopo aver subito un triplo sorpasso nei giri successivi al rientro della Safety Car.

NESSUNA ALTERNATIVA La gestione strategica della gara da parte del muretto Ferrari non ha convinto tifosi e addetti ai lavori, ma Sainz ha difeso l'operato del team. Lo spagnolo ha spiegato perché quando la gara è stata neutralizzata, a causa della Haas di Kevin Magnussen ferma lungo il tracciato, non è rientrato per montare un altro set di pneumatici: ''Credo che sarei sempre stato un po' esposto agli attacchi con quella gomma dura, ma ci abbiamo provato. Non avevamo gomme da montare al pit-stop. Se ci fossimo fermato durante la Virtual, oppure quando c'era la Safety car, saremmo usciti in decima posizione dietro a vetture con le nostre stesse gomme, quindi sarebbe sempre stato molto difficile farcela. Abbiamo tentato la fortuna e non ha funzionato come doveva essere, ma nel complesso è stata una gara forte, un ritmo forte, ma ancora una volta ci sono stati un tempismo sbagliato, sfortuna e una decima posizione finale''.

RISULTATO SEVERO La Ferrari sul passo gara si è dimostrata inferiore a McLaren e Mercedes, oltre ovviamente alla Red Bull, ma senza le neutralizzazioni per Virtual Safety Car e Safety Car il risultato sarebbe potuto essere di poco peggiore rispetto alle qualifiche. Ne è convinto Sainz che ha spiegato: ''Sento che non stavamo facendo una brutta gara. Stavamo decisamente faticando sul ritmo rispetto a McLaren e Mercedes, più di quanto ci aspettassimo, ma sappiamo che con questo vento e su questa pista sarà sempre difficile per noi. Ma non stavamo facendo una brutta gara, stavamo scivolando un po' indietro nel secondo stint con la dura, e sfortunatamente è uscita la Safety Car e non siamo riusciti a finire la gara penso dove avremmo meritato, cioè P6, P7 più o meno''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/07/2023