F1, Pirelli comunica le scelte per Singapore, Suzuka e Doha: si rivedono le gomme C1

Alla vigilia del weekend di casa a Monza, la Pirelli guarda già al prossimo futuro del Mondiale 2023. La casa milanese ha infatti comunicato alle squadre e ai media le mescole previste per i prossimi GP del calendario. Dopo la bandiera a scacchi del GP d’Italia, la Formula 1 chiuderà la stagione di gare europee per proseguire nella fase finale tra Asia e America e i primi GP della fase conclusiva del campionato si correranno a Singapore, Suzuka e Doha.

F1 GP Belgio 2023, Spa-Francorchamps: gomme Pirelli Soft (senza termocoperte) all'interno del box Alpine-Renault

SCELTE INVARIATE Non ci sono comunque grandi novità rispetto alle scelte delle stagioni passate. A Singapore, pista cittadina dall’asfalto poco abrasivo, si rivedranno ancora una volta le tre mescole più morbide del lotto, le C3, le C4 e le C5, mentre in Giappone e in Qatar avremo la Pirelli porterà in pista le C1, le C2 e le C3. Decisioni dunque analoghe a quelle del 2022 (e del 2021 per quanto riguarda la pista di Losail, al secondo GP della storia in F1) con l’unica piccola novità della mescola C1 che è leggermente più morbida rispetto a quella usata lo scorso anno, adesso denominata C0. Di seguito la tabella di riepilogo con tutte le mescole selezionate nel corso della stagione F1 2023.

Pirelli, le gomme scelte per i GP F1 2023

Gran Premio Circuito Hard Medium Soft GP Bahrain Sakhir C1 C2 C3 GP Arabia Saudita Jeddah C2 C3 C4 GP Australia Melbourne C2 C3 C4 GP Azerbaijan Baku C3 C4 C5 GP Miami Miami C2 C3 C4 GP Monaco Monte Carlo C3 C4 C5 GP Spagna Barcellona C1 C2 C3 GP Canada Montreal C3 C4 C5 GP Austria Spielberg C3 C4 C5 GP Gran Bretagna Silverstone C1 C2 C3 GP Ungheria* Budapest C3 C4 C5 GP Belgio Spa C2 C3 C4 GP Olanda Zandvoort C1 C2 C3 GP Italia* Monza C3 C4 C5 GP Singapore Singapore C3 C4 C5 GP Giappone Suzuka C1 C2 C3 GP Qatar Losail C1 C2 C3

*Weekend con allocazione gomme alternativa

Pubblicato da Salvo Sardina, 31/08/2023