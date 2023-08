F1, Pirelli comunica le scelte per Zandvoort e Monza: in Italia riecco il nuovo format

La Formula 1 stacca la spina per godersi un mesetto scarso di vacanze estive, ma la Pirelli è già proiettata sulla ripartenza. Nei weekend del 27 agosto e del 4 settembre si correrà infatti un altro back-to-back, con i GP d’Olanda e d’Italia che chiuderanno il tour europeo della F1. Due gare importanti anche sul piano delle gomme, con alcune interessanti novità e il ritorno dell’allocazione alternativa già vista al debutto nel fine settimana di Budapest.

F1 GP Olanda 2022, Zandvoort: le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz nelle prime fasi di gara

CONFERME A ZANDVOORT Nel weekend di casa di Max Verstappen la Pirelli conferma una selezione piuttosto conservativa delle proprie mescole, messe a dura prova dalle curve sopraelevate della pista alle porte di Amsterdam. Per il GP d’Olanda saranno infatti a disposizione come lo scorso anno le C1, C2 e C3, con una piccola novità: la mescola C1 del 2023 è leggermente più soffice rispetto a quella della passata stagione (che adesso si chiama C0).

F1 GP Italia 2022, Monza: atmosfera del circuito

ALLOCAZIONE ALTERNATIVA Cambia tutto invece nell’appuntamento con il Tempio della velocità di Monza: la Pirelli porta infatti nella propria gara di casa le tre mescole più morbide del lotto, con una scelta dunque più aggressiva rispetto al recente passato. Il fatto che la Hard sarà la C3, con Medium C4 e Soft C5 non sarà però l’unica novità: nel GP d’Italia tornerà infatti l’allocazione alternativa già vista a Budapest, con i piloti che saranno obbligati a usare le Hard in Q1, le Medium in Q2 e le Soft in Q3 e con un risparmio di 2 set di pneumatici per ognuno dei 20 piloti. Di seguito la tabella di riepilogo con tutte le mescole selezionate nel corso della stagione F1 2023.

F1 2023: una gomma Pirelli P Zero Soft

Pirelli, le gomme scelte per i GP F1 2023

Gran Premio Circuito Hard Medium Soft GP Bahrain Sakhir C1 C2 C3 GP Arabia Saudita Jeddah C2 C3 C4 GP Australia Melbourne C2 C3 C4 GP Azerbaijan Baku C3 C4 C5 GP Miami Miami C2 C3 C4 GP Monaco Monte Carlo C3 C4 C5 GP Spagna Barcellona C1 C2 C3 GP Canada Montreal C3 C4 C5 GP Austria Spielberg C3 C4 C5 GP Gran Bretagna Silverstone C1 C2 C3 GP Ungheria* Budapest C3 C4 C5 GP Belgio Spa C2 C3 C4 GP Olanda Zandvoort C1 C2 C3 GP Italia* Monza C3 C4 C5

*Weekend con allocazione gomme alternativa

Pubblicato da Salvo Sardina, 01/08/2023