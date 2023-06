Pirelli approda nel motomondiale, sarà fornitore ufficiale di Moto2 e Moto3

L'iconico marchio italiano, già fornitore unico in Formula 1, approda nel mondo della MotoGP e per tre anni produrrà le gomme per Moto2 e Moto3

Dopo la Superbike, dopo la Formula 1, dopo i rally, arriva il momento per Pirelli di espandersi anche nel Motomondiale, dove Dunlop è stato fornitore unico dei pneumatici alle classi Moto2 e Moto3 sin dalla loro genesi, e dove in MotoGP le gomme sono affidate alla francese Michelin. La casa italiana sta per siglare con Dorna un accordo triennale, valido dal 2024 al 2026 incluso, ma l'annuncio è stato dato dai canali ufficiali della MotoGP seppure i contratti siano ancora in via di definizione.

MANCA SOLO LA MOTOGP Pirelli metterà a disposizione di entrambe le classi la propria gamma di pneumatici slick DIABLO Superbike, in linea con la filosofia ''vendiamo ciò che usiamo per gareggiare, gareggiamo con ciò che vendiamo''. L'accordo tra Pirelli e Dorna si estenderà anche al progetto Road to MotoGP, e dunque oltrea Moto2 e Moto3, la casa milanese sarà fornitore unico anche dei quattro campionati propedeutici Finetwork FIM JuniorGP™, Idemitsu Asia Talent Cup, Northern Talent Cup e Red Bull MotoGP Rookies Cup, che si aggiungono all'impegno già in atto nella FIM MiniGP World Series.

PARLA PIRELLI Aldo Nicotera, vice presidente Pirelli e a capo del reparto due ruote sportive, ha affermato: “Siamo orgogliosi che Dorna ci abbia scelti per diventare il nuovo fornitore di Moto2 e Moto3 per le prossime tre stagioni. Si tratta di un ulteriore riconoscimento della nostra autorevolezza nel motorsport e anche di un chiaro segnale di apprezzamento per il lavoro che da 20 anni svolgiamo nel Campionato Mondiale Superbike. Con questo nuovo accordo di fornitura, accompagneremo le giovani promesse del motociclismo, dai primi passi in questo sport fino alle competizioni di vertice, WorldSBK e MotoGP. E, fedeli alla filosofia che ci contraddistingue da anni, lo faremo continuando a utilizzare prodotti di gamma regolarmente in vendita sul mercato e acquistabili da tutti i motociclisti”.

RISPONDE DORNA Gli offre una sponda Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer di Dorna Sports: “Siamo molto felici di dare il benvenuto a Pirelli nel paddock come unico fornitore di pneumatici per Moto2 e Moto3. Questi Campionati sono il miglior esempio nel motorsport di fucina di talenti e si distinguono anche come competizioni di alto livello, sia in termini di valore sportivo che commerciale. Quindi siamo molto felici di aver riscontrato un alto livello di interesse da parte di Pirelli e di aver raggiunto questo accordo. Dare il benvenuto a un nuovo partner sottolinea anche i forti legami e le relazioni del nostro sport con l'industry e non vediamo l'ora di lavorare con Pirelli su diversi aspetti, compresi quelli legati alle prestazioni, alla sicurezza stradale e, naturalmente, alla sostenibilità''.

