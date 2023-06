MotoGP, come sarebbe la classifica del mondiale senza gare sprint

Fino allo scorso anno el sprint del sabato non esistevano. Ecco come sarebbe la classifica iridata senza i punti raccolti al sabato... chi sale e chi scende

La grande novità del motomondiale 2023 è stata l'introduzione della gara sprint del sabato per quanto riguarda la classe regina. Dopo otto prove, Francesco Bagnaia è il leader della classifica generale con 35 punti di margine su Jorge Martin e 36 su Marco Bezzecchi, ma il pilota torinese deve molto del suo vantaggio alle prove del sabato. Senza di esse, la classifica iridata sarebbe ben diversa, soprattutto a causa delle sue tre cadute nella prima parte di stagione in Argentina, Americhe e Francia. Con le regole dello scorso anno, Pecco sarebbe comunque leader iridato ma con appena 3 punti di margine su Bezzecchi e con 20 su Martin, un altro che deve buona parte del suo gruzzolo alle sprint del sabato. Da notare come Marc Marquez sarebbe ancora a 0 punti, mentre l'unico pilota ancorato al trio di testa sarebbe Johann Zarco a quota 90.

MotoGP Olanda 2023, Assen: Marco Bezzecchi, Francesco Bagnaia (Ducati)

Classifica MotoGP 2023 dopo 8 gare ''senza'' le Sprint

Pos. Pilota Moto POR ARG AME SPA FRA ITA GER OLA TOT 1 Francesco Bagnaia Ducati 25 25 25 20 25 120 2 Marco Bezzecchi Ducati 16 25 10 25 8 13 20 117 3 Jorge Martín Ducati 11 13 20 20 25 11 100 4 Johann Zarco Ducati 13 20 9 16 16 16 90 5 Luca Marini Ducati 8 20 10 13 11 9 71 6 Brad Binder KTM 10 3 20 10 11 13 67 7 Fabio Quartararo Yamaha 8 9 16 6 9 5 3 56 8 Aleix Espargaró Aprilia 7 1 11 11 10 16 56 9 Álex Márquez Ducati 11 16 8 9 10 54 10 Jack Miller KTM 9 10 16 9 10 54 11 Franco Morbidelli Yamaha 2 13 8 5 6 6 4 7 51 12 Augusto Fernández KTM 3 5 6 3 13 1 5 6 42 13 Maverick Viñales Aprilia 20 4 13 4 41 14 Álex Rins Honda 6 7 25 38 15 Fabio Di Giannantonio Ducati 6 7 4 8 2 7 34 16 Takaaki Nakagami Honda 4 3 7 7 3 2 8 34 17 Miguel Oliveira Aprilia 11 6 17 18 Enea Bastianini Ducati 1 7 8 16 19 Daniel Pedrosa KTM 9 9 20 Jonas Folger KTM 4 3 2 9 21 Lorenzo Savadori Aprilia 4 5 9 22 Raúl Fernández Aprilia 2 1 1 4 8 23 Joan Mir Honda 5 5 24 Michele Pirro Ducati 5 5 25 Danilo Petrucci Ducati 5 5 26 Stefan Bradl Honda 2 3 5 27 Pol Espargaró KTM 0 NC Marc Márquez Honda 0 - Iker Lecuona Honda 0

PRIMO NELLE SPRINT Se andiamo a vedere invece i soli punti conquistati al sabato, Bagnaia sarebbe il leader della graduatoria relativa alle sole gare brevi, grazie alle vittorie di Portimao, Austin e Mugello, ma in questo caso il vantaggio su Martin sarebbe minore, di 15 punti. Comunque un buon bottino considerando che chi vince sabato pomeriggio ne porta a casa 12. Un altro pilota che deve gran parte delle sue fortune in classifica al sabato è Binder, che grazie alle partenze fulminee e alla consistenza dimostrata è terzo a quota 47 punti, solo venti in meno di quanti ne ha racimolati alla domenica.

MotoGP Italia 2023, Mugello: Marc Marquez (Honda)

Classifica MotoGP 2023 dopo 8 gare, solo gare Sprint

Pos. Pilota Moto POR ARG AME SPA FRA ITA GER OLA TOT 1 Francesco Bagnaia Ducati 12 4 12 9 7 12 9 9 74 2 Jorge Martín Ducati 9 2 7 6 12 7 12 4 59 3 Brad Binder KTM 12 5 12 9 4 5 47 4 Marco Bezzecchi Ducati 9 4 1 3 9 3 12 41 5 Luca Marini Ducati 7 3 6 5 6 27 6 Jack Miller KTM 6 1 7 4 7 25 7 Aleix Espargaró Aprilia 4 6 2 2 1 6 21 8 Johann Zarco Ducati 2 2 4 6 5 19 9 Marc Márquez Honda 7 5 3 15 10 Maverick Viñales Aprilia 5 3 3 1 3 15 11 Miguel Oliveira Aprilia 3 2 5 10 12 Álex Rins Honda 9 9 13 Álex Márquez Ducati 1 5 2 1 9 14 Fabio Quartararo Yamaha 1 7 8 15 Franco Morbidelli Yamaha 6 6 16 Daniel Pedrosa KTM 4 4 17 Enea Bastianini Ducati 1 2 3 18 Raúl Fernández Aprilia 0 19 Takaaki Nakagami Honda 0 20 Fabio Di Giannantonio Ducati 0 21 Pol Espargaró KTM 0 22 Augusto Fernández KTM 0 23 Joan Mir Honda 0 24 Stefan Bradl Honda 0 25 Jonas Folger KTM 0 26 Michele Pirro Ducati 0 27 Iker Lecuona Honda 0 NC Danilo Petrucci Ducati 0 - Lorenzo Savadori Aprilia 0

