F1, Pirelli comunica le scelte per Budapest e Spa: in Ungheria il test del nuovo format

La casa della P Lunga ha comunicato le gomme in pista nei round 11 e 12 del Mondiale F1 2023: gomme più morbide in Ungheria, dove debuttano l'allocazione alternativa e il test delle nuove qualifiche

Mentre team e piloti si trasferiscono da Spielberg a Silverstone per il secondo dei quattro GP in programma in questo rovente mese di luglio, la Pirelli guarda già oltre con la comunicazione delle mescole che vedremo in pista a Budapest e Spa. E se nel weekend in Belgio il fornitore di pneumatici ha confermato le scelte della passata stagione, per l’Hungaroring non mancano le interessanti novità.

F1 GP Bahrain 2023, Sakhir: Gomme Pirelli Medium

C5 A BUDAPEST Nel GP d’Ungheria in programma il 23 luglio, infatti, Pirelli porterà per la prima volta le tre mescole più morbide del lotto, che comunque vengono strutturalmente irrobustite già a partire dal weekend di Silverstone (dove esordiscono le gomme all’inizio pensate per il 2024): a Budapest la gomma Soft sarà quindi la C5, con la Medium C4 e la Hard C3. Per il GP del Belgio sono invece confermate invece le scelte già fatte nel 2022, con i compound C2 Hard, C3 Medium e C4 Soft.

VEDI ANCHE

F1 2023: una gomma Pirelli P Zero Soft

ALLOCAZIONE ALTERNATIVA Inoltre, nel fine settimana ungherese verrà effettuato il primo test di allocazione alternativa – originariamente previsto per il GP Emilia-Romagna a Imola, cancellato a causa dell’alluvione – delle gomme: Pirelli dunque porterà in pista 11 set per pilota, con tre Hard, quattro Medium e quattro Soft invece che 13 set con due Hard, tre Medium e otto Soft. La nuova allocazione, che sarà poi ripetuta anche a Monza, porterà con sé anche un diverso format di qualifiche: i piloti saranno obbligati a usare le gomme “bianche” in Q1, quelle “gialle” in Q2 tenendo un treno di “rosse” soltanto per la Q3. Di seguito la tabella di riepilogo con tutte le mescole selezionate nel corso della stagione F1 2023.

Pirelli, le gomme scelte per i GP F1 2023

Gran Premio Circuito Hard Medium Soft GP Bahrain Sakhir C1 C2 C3 GP Arabia Saudita Jeddah C2 C3 C4 GP Australia Melbourne C2 C3 C4 GP Azerbaijan Baku C3 C4 C5 GP Miami Miami C2 C3 C4 GP Monaco Monte Carlo C3 C4 C5 GP Spagna Barcellona C1 C2 C3 GP Canada Montreal C3 C4 C5 GP Austria Spielberg C3 C4 C5 GP Gran Bretagna Silverstone C1 C2 C3 GP Ungheria* Budapest C3 C4 C5 GP Belgio Spa C2 C3 C4

*Weekend con allocazione gomme alternativa

Pubblicato da Salvo Sardina, 04/07/2023