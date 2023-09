Gli ascolti tv del GP Italia 2023

Storicamente, il GP Italia è tra i gran premi che raccolgono i migliori ascolti tv della stagione di F1. L'appuntamento di Monza quest'anno ha beneficiato anche del lancio dato dall'ottima prestazione della Ferrari in qualifica, in un weekend in cui la SF-23 è stata competitiva come mai nei precedenti 13 appuntamenti. Un piccolo aiuto per risollevare gli ascolti televisivi del 2023 annichiliti proprio dalla scarsa competitività della Rossa e dal dominio di Max Verstappen. Pur senza raggiungere i dati anche del recente passato, questa domenica si è registrato un netto balzo in avanti da parte della doppia diretta su Sky Sport e Tv8.

I NUMERI Su Tv8 la diretta delle 15 del GP Italia ha raggiunto 2.847.000 spettatori, per il 25,3% di share. Notevole il salto in avanti rispetto all'ultimo gran premio trasmesso in diretta in chiaro, il GP Gran Bretagna, fermatosi a 1.431.000. La contemporanea diretta criptata sui canali di SkySport ha totalizzato 1.241.000 spettatori e l’11,2% di share. Il totale delle due trasmissioni è dunque superiore ai 4 milioni di telespettatori, con uno share complessivo del 36,5%: oltre un televisore su tre tra quelli accesi ieri pomeriggio era sintonizzato sul gran premio. Inutile dire che si tratta dei migliori ascolti di questa stagione. Di scena ieri anche la MotoGP, scossa dal terribile incidente che ha coinvolto - per fortuna senza conseguenze gravi - Francesco Bagnaia: la diretta delle 14 sui canali SkySport ha totalizzato 593.000 spettatori, mentre la differita serale su Tv8 ne ha raccolti 614.000.

PROSSIMI APPUNTAMENTI La F1 si prende una settimana di pausa prima di trasferirsi in Asia a partire dal GP Singapore in programma domenica 17 settembre, mentre nel prossimo weekend sarà nuovamente in pista la MotoGP per il GP San Marino e Riviera di Rimini che si disputerà sul circuito di Misano. Come avvenuto per Monza, anche questo appuntamento godrà della doppia diretta televisiva su Sky Sport e Tv8.

Pubblicato da Luca Manacorda, 04/09/2023