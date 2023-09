Sainz e Leclerc ai ferri corti, ma senza strascichi: "Così devono essere le corse"

Dopo aver opposto una strenuta resistenza alle due Red Bull, cedendo solo dopo molti giri a degli avversari più forti, i piloti della Ferrari si sono sfidati senza esclusione di colpi per conquistare l'ultimo gradino del podio. Un risultato ambito, non solo per il piazzamento in sé, ma anche per la possibilità di godersi il bagno di folla durante la premiazione. Alla fine Carlos Sainz è riuscito a resistere agli attacchi di Charles Leclerc, anche se il monegasco si è preso più di un rischio per cercare di superare il compagno di squadra.

DUELLO APPROVATO Lo spettacolo in pista ha sicuramente lasciato col batticuori i numerosi tifosi della Ferrari e anche gli uomini al box, ma non sembra aver lasciato strascichi negativi nel rapporto tra i due. Leclerc dopo la bandiera a scacchi ha esaltato il duello: ''Onestamente mi è piaciuto molto. È stata probabilmente la gara più divertente della stagione, almeno dentro il casco. Sono sicuro che per il muretto box non darebbe la stessa risposta e sono sicuro che alcuni tifosi forse non si sono divertiti tanto quanto noi. Ma questo è esattamente ciò che dovrebbero essere le corse. In passato con Max Verstappen ho avuto scontri simili. Con Checo Perez anche oggi era al limite. E anche con Carlos era al limite, sia che si trattasse di difendere o di attaccare, e questo ha reso il tutto davvero divertente all'interno della vettura. Alla fine abbiamo massimizzato i punti della squadra, ovvero il massimo risultato che avremmo potuto ottenere. Quindi è stato davvero fantastico''.

IL CONSIGLIO IGNORATO La battaglia ha visto i momenti di massima tensione dopo che dal muretto box l'ingegnere Xavi Marcos aveva chiesto a Leclerc di non correre nessun rischio. I due piloti della Ferrari non sembrano aver colto il suggerimento, dato che il contatto tra le due SF-23 è stato sfiorato poco dopo. Leclerc a riguardo ha aggiunto: ''Entrambi abbiamo assunto dei rischi. Carlos era al limite del regolamento in frenata e io ero al limite del regolamento in attacco. Così abbiamo fatto entrambi, ma alla fine è finito tutto bene''.

VASSEUR COMPRENSIVO La Ferrari ha deciso di lasciar combattere i propri piloti e secondo il team principal Fred Vasseur l'alternativa sarebbe comunque stata criticata: ''Voglio avere l’ultima chiamata e ho detto loro ‘niente rischi, potete correre, ma niente rischi’. Ancora una volta è relativo, ma ero molto più compatibile con questa situazione piuttosto che congelare le posizioni. Non voglio fare polemica su questo, perché se congelassi la situazione avrei esattamente la stessa domanda: ‘Perché le hai congelate, non è lo spirito della corsa’ e così via. Puoi sempre dire ‘ma era un po’ troppo’ oppure no, ma alla fine i piloti hanno finito la gara e sono più che soddisfatto del risultato''.

MONZA AMICA Il GP Italia ha visto la Ferrari forse migliore della stagione. Una situazione non casuale ma legata alle caratteristiche di basso carico del Tempio della Velocità brianzolo. Leclerc ha spiegato: ''Abbiamo avuto un ritmo abbastanza buono per tutto il fine settimana qui. Il pacchetto a basso carico sembra funzionare più del pacchetto ad alto carico per noi, quindi è stato bello. Penso che Singapore sarà difficile per noi''. Con i 27 punti ottenuti a Monza la Ferrari ha scavalcato l'Aston Martin al terzo posto nella classifica Costruttori.

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/09/2023