Ferrari, a Monza torna signora in giallo? Le tute speciali di Leclerc e Sainz per il GP Italia

La Ferrari vuole un GP d’Italia da grande protagonista. Non soltanto perché il layout dell’Autodromo di Monza sembra sposarsi particolarmente bene alle doti della SF-23 – il circuito brianzolo è molto veloce e non ci sono troppi curvoni da lunga percorrenza, caratteristiche che accomunano la pista a Spielberg e Spa, gli altri tracciati in cui la rossa era andata particolarmente bene quest’anno – ma anche per il solito bagno di tifosi che accoglie da sempre il Cavallino nella gara di casa. E anche nel 2023, così com’era successo la passata stagione in occasione del centenario di Monza, la scuderia di Maranello potrebbe vestirsi di giallo per un tributo alla propria storia e al colore che, dopo l’inconfondibile rosso, ha da sempre caratterizzato le supercar del marchio modenese.

F1 GP Italia 2023, Monza: la tuta speciale di Charles Leclerc e Carlos Sainz

LIVREA SPECIALE? Non sappiamo ancora se, come accaduto 12 mesi fa con la F1-75, anche la livrea della macchina avrà dei riferimenti al giallo Modena, che fa da sfondo all’iconico Cavallino Rampante nel logo Ferrari. Di certo, però, Charles Leclerc e Carlos Sainz avranno degli outfit speciali dedicati al GP d’Italia: la rossa ha infatti ufficialmente presentato sui propri canali social le nuove magliette, i nuovi cappellini e le tute speciali in stile retrò che saranno indossate dai due piloti nel weekend di Monza. Al classico rosso Ferrari in alto, segue una striscia orizzontale gialla e una parte inferiore nera con inserti verticali gialli e rossi. Un look ideato in collaborazione con Puma Motorsport per “celebrare lo spirito del GP d’Italia”. Vedremo se nei prossimi giorni ci sarà anche una bella sorpresa sulla livrea della SF-23 o se la colorazione retrò per la gara di casa si limiterà alle tute e all’abbigliamento dei piloti.

Pubblicato da Salvo Sardina, 28/08/2023