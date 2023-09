Pole di Sainz: un soddisfatto Vasseur predica prudenza in vista della gara

Fino a questo momento, il weekend di Ferrari è stato molto positivo. La pole di Sainz e la terza posizione di Leclerc hanno confermato quanto di buono emerso nel corso delle prove libere. Tuttavia, ben conscio dell’eccezionale stato di forma di Max Verstappen, Fred Vasseur predica prudenza. Un po’ come vincere il derby in una stagione arida di momenti da incorniciare, una buona prestazione a Monza potrebbe salvare l’annata Ferrari. La pole di Sainz, pur non garantendo alcunché, permette alla Rossa di guardare con maggior fiducia alla giornata di domani senza però lasciarsi andare a facili entusiasmi.

F1 GP Italia 2023, Monza: Carlos Sainz, Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) e Max Verstappen (Red Bull Racing)

PIETRA MILIARE Il primo a farlo è un soddisfatto Fred Vasseur che, intervistato da Sky, richiama tutti a stare con i piedi per terra dedicando un pensiero al popolo ferrarista: “È stata una buona qualifica. Ovviamente, la domenica è sempre la giornata più importante però dobbiamo prendere questa pole come una pietra miliare. Non è un successo di per sé ma è una pietra miliare e qualcosa di speciale per i tifosi”. Una qualifica estremamente tirata, che ha visto i primi tre classificati separati da soli 67 millesimi, non può che essere stata decisa da pochi dettagli. Il capolavoro di Sainz si materializza nel secondo settore nel quale il pilota spagnolo guadagna 61 millesimi su Verstappen e 113 millesimi su Leclerc, quanto basta per ottenere la quarta pole in carriera: “Nel corso del giro (Sainz, ndr) è andato piuttosto bene. È stata una gran bella lotta tra Carlos, Charles e Max per tutta la sessione ma Carlos ha fatto un lavoro eccezionale nell’ultimo tentativo e nel complesso è stata una giornata molto positiva per noi”.

F1 GP Italia 2023, Monza: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari) esulta per la pole position

VEDI ANCHE

GIOCO DELLE SCIE A differenza di quanto successo negli anni passati, non sembra che nel corso della sessione di oggi i team e segnatamente Ferrari, abbiano deciso di optare per una strategia basata sul gioco delle scie: “Sono convinto che la scia non sia una buona idea. Sviluppiamo la macchina con un concetto (aerodinamico, ndr) per funzionare a pista libera e fare un giro pulito. Non per performare in scia”.

F1 GP Italia 2023, Monza: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari) | Foto: Giovanni Nappi

MACCHINA VELOCE In definitiva, è però una soddisfazione per i tifosi, per i piloti e specialmente per il team che, nel corso di una sola settimana è passato dalle grosse difficoltà palesate in Olanda all’estrema competitività vista oggi. Anche in questo caso, Vasseur fa appello al massimo grado di realismo, imputando le buone performance più alle caratteristiche del tracciato che a un vero e proprio miglioramento della monoposto: “La macchina, fin da ieri, è stata immediatamente competitiva. Per esempio, la McLaren sta avendo un po’ più di difficoltà (rispetto alle gare precedenti, ndr). Siamo in un gruppo così ristretto e ravvicinato che appena una pista avvantaggia le caratteristiche di una macchina piuttosto che di un'altra si può avere una enorme differenza in qualifica. Questa non è necessariamente una caratteristica positiva. Dovremmo migliorare ed essere competitivi ovunque. Essere performanti anche su circuiti diversi è il nostro obiettivo”. Sul podio, il prosecco non verrà stappato prima di domani pomeriggio quindi la prudenza è d’obbligo. Resta tuttavia la curiosità di sapere se Vasseur, ieri decisamente possibilista, sarebbe ancora attirato dall’idea di firmare per un secondo e un terzo posto in gara.

Pubblicato da Alberto Saiu, 02/09/2023