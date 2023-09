Alonso e la nuova regola che limita lo spettacolo in pista: "Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi"

Lo spagnolo rimane molto critico verso l'Alternative Tyre Allocation, regola tornata in vigore per il weekend di Monza

Nel weekend del GP Italia torna l'Alternative Tyre Allocation (ATA), la nuova regola relativa ai set di gomme a disposizione di ogni pilota. Dopo l'esordio nel GP Ungheria, anche a Monza i piloti avranno a disposizione 11 set di pneumatici invece dei soliti 13 e in qualifica saranno obbligati a usare le mescole dure, medie e morbide rispettivamente nella Q1, nella Q2 e nella Q3. Come ha ricordato Mario Isola, capo di Pirelli Motorsport, ''l'obiettivo è ridurre gli pneumatici senza danneggiare lo spettacolo''. Portare meno gomme ai gran premi comporta progressi dal punto di vista dell'impatto ambientale, ma non tutti sono d'accordo sul fatto che lo spettacolo in pista non ne risenta.

LE CRITICHE La prima conseguenza è una diversità di lavoro in pista nella giornata di venerdì. Secondo Gunther Steiner, team principal della Haas, i risultati delle prime due sessioni di prove libere sono da prendere con le pinze: ''Non hai idea di chi è veloce e chi è lento. Alcuni usano due set di soft in pratica, altri un set di hard''. Tra i più critici verso ATA fin dal suo esordio c'è Fernando Alonso, che a Monza ha rincarato la dose: ''Con così poche gomme per le prove, questo ci porta a risparmiare set per tutto il fine settimana. Quindi dobbiamo chiedere scusa ai tifosi. Non abbiamo potuto fare molti giri perché avevamo solo un set per la sessione. Ci scusiamo con tutti i tifosi che sono venuti qui. Lo abbiamo fatto anche in Ungheria grazie a questo format''.

VEDI ANCHE

LE GIUSTIFICAZIONI Pirelli non è rimasta insensibile davanti a queste critiche, ma secondo Isola ci sono margini di miglioramento per rendere l'Alternative Tyre Allocation la normalità nelle prossime stagioni: ''Ho sentito alcuni piloti lamentarsi, ma credo che con qualche aggiustamento possa funzionare. È lo sport che vuole andare in questa direzione. Ovviamente tutte le squadre si stanno concentrando nel mantenere quante più soft possibile per le qualifiche, ma io sono comunque ottimista e sono sicuro che potremo trovare una buona soluzione''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/09/2023